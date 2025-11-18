¡El nuevo admirador de Jude Bellingham! James Maddison viste a su hijo con el uniforme del Real Madrid de su amigo cercano con un mensaje de 'sabia elección'

El mes pasado, el mediocampista de Inglaterra Danny Murphy fue rápido en disipar cualquier noción de que el carácter de Bellingham debería ser cuestionado.

Hablando con GOAL, Murphy dijo: "Encuentro un poco extraño el relato sobre su carácter y cualquier problema porque cuando he visto a Inglaterra - los he visto mucho en torneos y lo he observado de cerca, él es, de lejos, el mejor carácter en el campo de fútbol cuando juega Inglaterra, en términos de producir momentos importantes, tomar el control del juego, dejarlo todo en el campo.

"Si pudieras tener 11 Jude Bellinghams, ganarías la mayoría de los torneos. El elemento de no hablar con la prensa o no dar entrevistas o la palabra malsonante ocasional o un arrebato o un poco de lo que algunas personas llamarían arrogancia, eso es lo que crea al jugador en el campo. Son solo rumores porque mucho de los comentarios de los jugadores - Jordan Henderson recientemente dijo cuánto le gusta y qué gran carácter tiene - creo que algo de eso ha sido exagerado.

"Desde una perspectiva futbolística, tenemos una oportunidad mucho mayor de ganar la Copa del Mundo si él está en el equipo. No me refiero solo a estar en la plantilla, me refiero a estar en el equipo. Es un talento fenomenal. Deberíamos - como expertos, aficionados, prensa - apoyarlo, aplaudirlo y estar agradecidos de tenerlo, no tratar de derribarlo porque es el mejor que tenemos. Es el que cambia el juego en nuestro equipo. Es el que puede hacer que las cosas sucedan. Es simplemente un jugador fenomenal."