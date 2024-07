Jude Bellingham canaliza su Michael Jordan interior para mantener vivo el sueño de una Inglaterra demasiado sensible a la crítica

La reacción del centrocampista ante Eslovaquia recordó a cómo el mito de la NBA utilizaba pequeños detalles como motivación.

Con su impresionante gol acrobático para salvar a Inglaterra de la humillación contra Eslovaquia en el minuto 95, Jude Bellingham entró en el salón de la fama no oficial de los remates de chilena, uniéndose a figuras como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Zinedine Zidane, Gareth Bale o Cristiano Ronaldo. Pero al sentarse en sala de prensa después de que Inglaterra se colara en los cuartos de final de la Euro 2024, se asemejó a Michael Jordan.

Jordan fue el atleta más fascinante de su generación, y 17 años después de su retiro, volvió a destacar a través de 'The Last Dance', la serie documental que narraba su increíble carrera. Ayudado por un mundo encerrado en sus hogares debido a la pandemia de Covid-19, 'The Last Dance' fue un éxito rotundo. Rápidamente se convirtió en el programa más popular de ESPN de todos los tiempos con 5.5 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, mientras que otros 23.8 millones en todo el mundo lo vieron en Netflix.

El papel de Jordan en llevar a los Chicago Bulls a seis campeonatos de la NBA fue la historia principal, pero el aspecto más interesante del programa fue cómo revelaba su mentalidad enfocada en un solo objetivo. Jordan utilizaba incluso los detalles más pequeños como combustible para mejorar cada vez más y continuar humillando a sus rivales.

Desde el entrenador de los Sonics George Karl que no le saludó en una cena, hasta Charles Barkley o Karl Malone siendo votados como MVP en su lugar, Jordan se motivaba para vengarse en cada oportunidad que tenía. Era una misión personal para dominar a sus rivales y demostrar que él era el mejor, y ciertamente logró ese objetivo.

El programa dio origen al icónico meme "Y tomé eso personalmente", aunque, en realidad, Jordan nunca pronunció esas palabras. La frase que realmente usaba era: "Se volvió personal para mí". Para rivales como Byron Russell o LaBradford Smith que se burlaban de él, él diría "Estaba en mi lista" o "Lo odiaba".

Bellingham imitó el fenómeno de 'Soy él' que ha estado arrasando en la NBA en los últimos años cuando gritó '¿Quién más?' después de rescatar a Inglaterra del abismo. Tuvo una mirada vengativa mientras corría hacia los aficionados de Inglaterra detrás de la portería y se tapaba los oídos, sugiriendo que tanto los aficionados como los expertos habían estado hablando demasiado.