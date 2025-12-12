Jude Bellingham advierte que el Real Madrid debe “aguantar la presión” tras la dura derrota ante el Manchester City que complica a Xabi Alonso

La presión sobre Xabi Alonso sigue aumentando tras la reciente derrota europea, y se sugiere que el técnico, que regresó a Madrid tras ganar la Copa del Mundo, ya lucha por mantener su puesto.

Se dice que mantiene una relación tensa con varios jugadores experimentados, incluido el excandidato al Balón de Oro Vinícius Jr. Consultado sobre si todavía confía en su entrenador, Bellingham declaró a TNT Sports:

“Cien por ciento. El entrenador ha sido genial. Personalmente tengo una excelente relación con él y sé que muchos de los chicos también la tienen.

“Tras esa primera serie de partidos en la que empatamos algunos, tuvimos conversaciones muy constructivas internamente y sentimos que habíamos dejado atrás esa forma. Pero en los últimos dos juegos nos hemos decepcionado de nuevo. Nadie baja los brazos, nadie se queja ni piensa que la temporada ha terminado. Tenemos que aceptar la presión, seguir luchando y avanzar.”