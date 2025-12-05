+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Joshua Zirkzee, una chispa de magia que el Manchester United debe retener

Diciembre 2024 fue extraño para Zirkzee: doblete contra Everton, pero humillación ante Newcastle, sustituido a los 33’ entre burlas de su afición.

Doce meses después, Zirkzee sigue teniendo un estatus peculiar en el Manchester United. No había sido titular hasta la derrota en casa ante el Everton a finales de noviembre, donde su discreta actuación contra los 10 hombres de David Moyes pareció justificar su escaso uso por parte de Ralf Rangnick. Cuando los aficionados se enteraron de que Zirkzee sería titular en el siguiente partido contra el Crystal Palace, algunos incluso bromeaban en grupos de WhatsApp sobre no querer ver el encuentro.

Sin embargo, al final del partido, los seguidores visitantes en Selhurst Park coreaban el nombre de Zirkzee al ritmo de One More Time de Daft Punk, mientras la icónica canción sonaba a todo volumen en el estadio, después de que el delantero holandés desempeñara un papel crucial para transformar una derrota segura en victoria.

No era la primera vez que Zirkzee ofrecía un momento brillante cuando menos se esperaba, y sirvió como recordatorio de que el United no puede permitirse dejarlo ir en el mercado de enero, pese a su estatus irregular dentro del equipo.

    De olvidado a héroe

    El rendimiento de Zirkzee ante el Crystal Palace resumió su etapa en el United hasta ahora. Desapercibido en la primera mitad —sin tiros y superado por Jean-Philippe Mateta—, su segunda mitad fue transformadora.

    Su gol, probablemente el mejor con la camiseta del United, encabezó una actuación general mucho más sólida. La precisión de sus pases pasó del 57% al 77%, completando seis entregas, la cifra más alta desde la victoria sobre el Everton hace un año.

    Además, fue más combativo: ganó el doble de duelos aéreos en los últimos 30 minutos que en la primera hora. Uno de esos duelos permitió al United obtener el tiro libre del cual Mason Mount anotó el gol de la victoria.

    Destellos fugaces

    De burlas a culto: Zirkzee ha demostrado que puede cambiar la narrativa. Tras la humillación en Newcastle, dos semanas después anotó el penal decisivo contra el Arsenal en la FA Cup, siendo ovacionado por los 9,000 aficionados del United en la zona visitante del Emirates.

    Su transformación continuó unas semanas más tarde, cuando su nombre fue coreado al ritmo de Zombie de The Cranberries tras marcar contra la Real Sociedad en San Sebastián. Luego, anotó otro gol crucial en Lyon en la Europa League, dando ventaja al United con un cabezazo tardío.

    Sin embargo, su regreso se vio frenado por una lesión en el muslo en Newcastle, que puso fin a su temporada prácticamente. Aunque volvió desde el banquillo en la final de la Europa League, el United perdió ante el Tottenham, truncando un regreso triunfal.

    El verano debió ser especialmente frustrante para Zirkzee, viendo llegar refuerzos ofensivos por 200 millones de libras mientras él luchaba por mantener un lugar en el once titular, especialmente con Rasmus Hojlund en dificultades y Benjamin Sesko asentándose en el equipo.

    Alto riesgo, baja recompensa

    Zirkzee se ha convertido claramente en la segunda opción como delantero centro detrás de Sesko, y en la quinta opción para uno de los dos puestos de mediapunta detrás del atacante principal. Para octubre, comenzaron a surgir rumores de su frustración por la falta de oportunidades y su deseo de salir en enero.

    Con la Copa del Mundo en el horizonte, Zirkzee no ha sido convocado por Ronald Koeman durante más de un año, por lo que es comprensible que busque un nuevo comienzo.

    Everton y West Ham han mostrado interés en la Premier League, pero la atención más fuerte proviene de Italia, donde Zirkzee comenzó su carrera en el Bologna tras salir del Bayern Múnich. Inicialmente, AC Milan y Como surgieron como posibles destinos, pero es la Roma, en su lucha por ganar su primer título de Serie A desde 2001, quien está realizando el mayor esfuerzo por ficharlo debido a los problemas de Artem Dovbyk y Evan Ferguson en la delantera.

    La Roma, sin embargo, solo contempla un préstamo con opción de compra condicionado a que se clasifiquen para la Liga de Campeones, lo que convierte el acuerdo en una operación de alto riesgo y baja recompensa para el Manchester United.

    Toque letal

    El Manchester United sabe lo complicado que es fichar a un delantero en enero, habiendo conseguido solo a Wout Weghorst en el invierno de 2023 para reemplazar a Cristiano Ronaldo. A pesar de la irregular carrera de Zirkzee en el club, está claro que vale la pena retenerlo al menos hasta el verano.

    El gol de Zirkzee contra el Crystal Palace fue un recordatorio contundente de lo letal que puede ser cuando se encuentra en la posición correcta. Aunque es más conocido por su capacidad de involucrar a sus compañeros que por marcar, el holandés aún puede ejecutar remates mortales con su pie derecho.

    Su tanto en Selhurst Park fue, probablemente, el mejor con la camiseta del United: bajó de pecho un tiro libre de Bruno Fernandes y disparó al ángulo más estrecho con una compostura impresionante. Ya había mostrado su efectividad en su debut bajo Erik ten Hag contra el Fulham, con un sutil remate de primer toque que decidió el partido. Incluso su gol frente a la Real Sociedad, un potente disparo desde fuera del área que dejó al portero Alex Remiro desconcertado, confirmó su olfato goleador.

    Aunque es diestro, Zirkzee también se siente cómodo con la izquierda. Usó su pie más débil para marcar contra el Palace y, anteriormente, había logrado un remate similar de primer toque para el Bologna frente al Cagliari, el primero de los 12 goles que anotó en su última temporada en la Serie A.

    'No solo goles'

    Zirkzee posee un control y una técnica superiores a muchos de sus compañeros, pero la exigencia física del fútbol inglés lo ha puesto a prueba. Willem Weijs, su exentrenador en el Anderlecht, comentó a Sky Sports: “Eso puede ser un problema para algunos jugadores. Creen que todo se trata de habilidad, marcar goles y jugar buen fútbol, pero el fútbol profesional exige mucho más.”

    Rúben Amorim hizo un comentario similar tras la victoria sobre el Crystal Palace: “No se trata solo de los goles, también de las carreras por detrás de la defensa. En la primera mitad le costó en los duelos, pero en la segunda mejoró notablemente, y nuestra mejora se debió a la calidad de Joshua en ese tramo. Es importante que entienda que no es solo marcar.”

    “Su desempeño da confianza, pero Joshua también ha mejorado mucho en la retención del balón. Eso debería darle seguridad y le permite influir en el juego, algo crucial para nuestro estilo. Debe mantener ese nivel en los entrenamientos.”

    Listo para la acción

    Zirkzee reconoció que había sufrido una falta de confianza durante su sequía goleadora: “Es uno de los clubes más grandes del mundo y tienes que rendir. Si no marcas durante mucho tiempo, puede afectarte”.

    Sin embargo, si esperaba recibir elogios de su entrenador tras su actuación ante el Palace, se equivocó. Antes del partido del jueves contra el West Ham, Amorim dejó claro que Zirkzee solo había tenido su oportunidad por las ausencias de Matheus Cunha y Sesko:

    “Josh está jugando porque hemos tenido muchas lesiones. Necesitamos ser claros sobre eso. El fútbol es así: solo necesitas estar listo cuando llegue tu oportunidad. Cuando llegue, solo quiero ganar. No miro caras; solo necesitas estar preparado y estarás bien”.

    Zirkzee no estaba completamente listo contra el Everton ni en la primera mitad ante el Palace, pero demostró a Amorim y a los aficionados del United que puede producir momentos de gran calidad, incluso si no lo hace de manera constante. El delantero neerlandés ha vivido altibajos como pocos en su breve etapa en Old Trafford, pero su cambio de fortuna en un solo partido dejó claro que vale la pena confiar en él hasta el final de la temporada.

