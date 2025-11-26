Getty Images Sport
João Félix deslumbra en la AFC Champions League mientras Cristiano Ronaldo se queda fuera con Al-Nassr
Al-Nassr cumple con creces pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo
Los gigantes de Arabia Saudita, Al-Nassr, viajaron a Tayikistán el miércoles para enfrentar al Istiklol en el Estadio Markazii Jumhuriyavii, en un partido de la Liga de Campeones de la AFC 2. Los visitantes se impusieron con una contundente victoria por 4-0, pese a no contar con su estrella, Cristiano Ronaldo, quien fue omitido de la convocatoria.
El técnico Jorge Jesus optó por un equipo muy rotado, descansando a jugadores como Sadio Mané e Íñigo Martínez. Al igual que Ronaldo, Kingsley Coman tampoco estuvo disponible. Aun así, esto no afectó el rendimiento de Al-Nassr.
João Félix, en un gran momento de forma, abrió el marcador en el minuto 12 con un penalti perfectamente ejecutado que superó al portero del Istiklol, Nikola Stosic. Mohamed Simakan, exjugador del RB Leipzig, aumentó la ventaja a cinco minutos del final del primer tiempo, llevando el marcador al descanso con un 2-0 favorable para los visitantes.
Durante la segunda mitad, Al-Nassr manejó el juego con calma, sin necesidad de exigir su máxima velocidad. Las incorporaciones de Sadio Mané y Ayman Yahya aumentaron aún más la presión sobre los locales. Mané convirtió una asistencia de Félix para sentenciar el partido en el minuto 84, y Yahya cerró la goleada en tiempo de descuento, culminando una actuación brillante del equipo saudí.
¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega en la Champions League asiática?
Aunque Ronaldo cumplirá 41 años en unos meses, sigue exigiéndose al máximo, tanto a sí mismo como a sus compañeros. Tras una temporada 2024-25 decepcionante, en la que el Al-Nassr terminó tercero en la Saudi Pro League, el equipo solo logró clasificarse para la AFC Champions League Dos, la competencia continental de segundo nivel en Asia, detrás de la más prestigiosa AFC Champions League.
Hasta ahora, Al-Nassr ha disputado cinco partidos de fase de grupos en el torneo, ganando todos. Antes de su viaje a Istiklol en Tayikistán, el equipo había visitado India para enfrentar al FC Goa y Irak para medirse con Al-Zawraa. Sin embargo, pese a este inicio perfecto, Ronaldo no ha sido convocado en ninguno de los encuentros de la AFC Champions League Dos esta temporada. Todo indica que es poco probable que participe en el último partido del grupo contra Al-Zawraa el próximo mes.
"Pensé que este era el mejor momento para darle descanso a Cristiano Ronaldo", explicó el mes pasado el entrenador Jorge Jesus antes de un partido de la AFC Champions League Dos.
"Actualmente tiene 40 años y tememos que pueda sufrir lesiones, por eso decidí excluirlo. Para los partidos fuera de Arabia Saudita, decidimos dejarlo en Riad. Tenemos que preservar su condición física y prepararlo para los próximos compromisos."
João Félix, la nueva estrella del Al-Nassr
Tras no cumplir con las expectativas en Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea y AC Milan, el exprodigio del Benfica, João Félix, llegó al Al-Nassr con la esperanza de relanzar su prometedora carrera. A sus 26 años, difícilmente podría haber imaginado un mejor comienzo. Con 14 goles en 15 partidos, ha recuperado su instinto goleador y se ha colocado incluso por delante de su compañero Cristiano Ronaldo en la tabla de anotadores de todas las competiciones.
Ganar el Mundial sería el final soñado para Cristiano Ronaldo
En una carrera ilustre que se extiende por más de dos décadas, Cristiano Ronaldo lo ha ganado prácticamente todo. Aun así, su hambre incesante sigue marcándolo, haciéndolo invaluable no solo dentro del área rival, sino también como líder capaz de elevar a todos los que lo rodean con su mentalidad de élite.
Sin embargo, la Copa del Mundo aún se le escapa. Aunque Ronaldo ha reconocido que levantar el mayor trofeo del fútbol mundial no cambiaría su legado, no cabe duda de que está extremadamente motivado por alcanzar la gloria. Sería el broche perfecto si pudiera además anotar su gol profesional número 1,000 mientras lidera a Portugal en la próxima cita mundialista.
