'No está en mi mente pensar en la eliminación' - Javier Mascherano del Inter Miami insiste en que los Herons de Lionel Messi están 'bien preparados' para evitar la decepción en los playoffs contra el FC Cincinnati
- Getty Images Sport
Mascherano descarta cualquier conversación sobre la eliminación.
El entrenador argentino enfatizó la mentalidad dentro del vestuario, insistiendo en que su equipo llega a esta etapa en su mejor forma de la temporada.
“No está en mi cabeza pensar en la eliminación”, dijo. Mascherano destacó el fuerte ambiente dentro del equipo y la sensación de que todo se está alineando para un desempeño de alta calidad. “Estamos muy bien preparados para el partido.”
- Getty Images Sport
El desafío de Cincinnati y la creencia de Miami
Mascherano reconoció la dificultad de visitar a un equipo de Cincinnati que ha sido dominante en casa y terminó la temporada regular empatado en puntos con Miami. Aun así, elogió a sus jugadores por ganarse el derecho a estar en esta semifinal.
“Es un partido muy importante... vamos con mucha fe y listos para hacer todo lo posible para llegar a la Final de Conferencia la próxima semana," dijo.
- Getty Images Sport
Messi, De Paul y la preocupación por lesiones
Lionel Messi y Rodrigo De Paul regresaron de sus compromisos internacionales frescos, habiendo entrenado con el equipo toda la semana.
“Ya estaban entrenando con nosotros el lunes. Eso ha sido una gran ventaja para nosotros”, dijo Mascherano.
La única duda es el defensor Ian Fray, quien sufrió un golpe contra Jamaica. El personal esperará hasta el día del partido para decidir sobre su disponibilidad.
- Getty Images Sport
El papel de Suárez y el valor del colectivo
Cuando se le preguntó si Luis Suárez podría volver a la alineación titular después de su suspensión, Mascherano no ofreció una respuesta definitiva, pero insinuó fuertemente que el delantero jugaría un papel significativo.
“Hemos jugado 55 partidos esta temporada... y hemos ganado la mayoría de ellos con Luis en el campo”, dijo, añadiendo que destacar a un solo jugador sería una falta de respeto a la carrera de Suárez. Enfatizó que la larga temporada de Miami ha dependido de las contribuciones de todo el equipo: “El equipo necesita que todos sigan avanzando”.