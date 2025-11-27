Inter respalda a Cristian Chivu y frena las aspiraciones de Diego Simeone tras la derrota ante el Atlético de Madrid

La victoria 2-1 del Atlético sobre el Inter en la Champions League, el miércoles, desató la euforia en el Metropolitano y reavivó una de las historias más persistentes del fútbol europeo. El triunfo, sellado con un cabezazo de José María Giménez en el minuto 93, mantiene vivo al Atleti en la lucha por los octavos y vuelve a encender el debate sobre el futuro a largo plazo de Diego Simeone.

El técnico argentino ya había acaparado titulares antes incluso del arranque. En su comparecencia previa al partido, Simeone volvió a referirse al profundo vínculo emocional que mantiene con el Inter, club al que defendió como jugador entre 1997 y 1999. Sus palabras no tardaron en resonar en toda Italia, especialmente por el contexto: el Inter venía de perder el derbi contra el AC Milan y buscaba preservar su pleno de victorias en Champions.

A todo ello se suma el elevado salario de Simeone —cerca de 15 millones de euros netos por temporada—, una cifra prácticamente inasumible para cualquier club de la Serie A. Aun así, la idea romántica y simbólica de un regreso del ‘Cholo’ a San Siro sigue sin desaparecer. Tras el encuentro, Simeone avivó aún más la narrativa al elogiar al Inter como “el equipo más fuerte de Europa”, un comentario que solo echó más leña al fuego. Con la especulación al alza, todas las miradas se centraron en la reacción del técnico en la sala de prensa.