Inter Miami vs NYCFC calificaciones de jugadores: Lionel Messi marcha hacia su primera MLS Cup mientras Tadeo Allende se roba el espectáculo con un hat-trick en la goleada

Después de más de dos años de espera, Lionel Messi finalmente tiene la oportunidad de levantar la MLS Cup. El astro argentino guió al Inter Miami a su primer viaje al juego de campeonato, asegurando una victoria por 5-1 sobre el NYCFC en la final de la Conferencia Este. Y tendrá que agradecer a otro compatriota: Tadeo Allende, cuyo doblete en la primera mitad marcó el tono para el equipo de Javier Mascherano.

No fue la actuación más prolífica de Messi, pero no tenía por qué serlo. Sus compañeros hicieron el trabajo pesado, especialmente Allende, quien igualó el récord de goles en la postemporada de la MLS con un hat-trick.

NYCFC abrió el partido en el Chase Stadium como lo han hecho durante toda la postemporada: compacto, quitando espacio y buscando el contraataque. Funcionó durante los primeros 10 minutos, antes de que el ataque de los Herons finalmente se encendiera. Messi creó una oportunidad clara desde una jugada a balón parado, encontrando a Jordi Alba en el segundo palo, solo para que el portero del USMNT, Matt Freese, bloqueara el cabezazo. Cuatro minutos después, llegó el avance.

Allende recibió un pase perfectamente ponderado en el área y no falló con un remate diagonal para poner a Miami 1-0. Ocho minutos después, volvió a estar presente. Alba vio a Allende cargando hacia la portería desde 25 yardas y lanzó un balón largo precioso por encima, que el delantero cabeceó a casa. Inter Miami parecía estar en control, pero NYCFC respondió en el minuto 37, cuando una defensa laxa permitió a Justin Haak cabecear un gol desde un tiro libre.

Miami se volvió implacable después del descanso. Mateo Silvetti finalmente cobró vida tras un primer tiempo tranquilo, definiendo fríamente tras una asistencia de Messi, la única contribución de gol de la noche del ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Alba siguió con un increíble pase de tacón para asistir a Telasco Segovia, y Allende añadió su tercero para restaurar la ventaja de cuatro goles de Miami y poner el juego fuera de alcance.

La victoria asegura que Inter Miami será el anfitrión de la MLS Cup, superando tanto a los Vancouver Whitecaps como a San Diego FC en puntos totales (65).

GOAL califica a los jugadores de Inter Miami desde el Chase Stadium....

    Portero y Defensa

    Rocco Rios Novo (5/10):

    Una actuación inestable del jugador de 23 años, que no pudo hacer mucho con el primer gol que concedió, pero casi regaló la ventaja de Miami en la segunda mitad. Tuvo mucha suerte de que NYCFC no pudiera aprovechar un regalo del portero de Inter Miami. También hizo algunas salidas inoportunas de su línea. Hizo una parada increíble a Julian Fernandez, lo que evitó una oportunidad de empate en el minuto 67. 

    Jordi Alba (9/10):

    Actuación típica de Alba, excelente en su asistencia a Allende en la primera mitad, pero dejó espacios abiertos a veces para que NYCFC explotara. Entregó una de las mejores asistencias de la temporada con su pase detrás de la espalda a Segovia. 

    Noah Allen (6/10):

    Allen siempre pone una barrera en defensa, pero no ofrece mucho en ataque. Tenía un máximo del juego de cinco contribuciones defensivas antes de ser sustituido debido a su tarjeta amarilla por Yannick Bright.

    Sergio Busquets (6/10):

    El legendario centrocampista fue puesto en la línea defensiva por su capacidad para distribuir desde la posición de central, lo cual hizo. Sin embargo, su falta de movilidad, especialmente lateral, dio a NYCFC una debilidad para explotar. 

    Maxi Falcon (6/10):

    Sólido pero no espectacular. Actuación típica del central. 

    Marcelo Weigandt (6/10):

    No fue el peor juego del lateral, y de hecho mostró algunos destellos positivos en la primera mitad. Sin embargo, una vez que Hannes Wolf entró, el jugador de 25 años no pudo manejar al extremo austríaco del NYCFC y fue rápidamente reemplazado por Ian Fray en la segunda mitad. 

    Mediocampo

    Baltasar Rodríguez (6/10):

    NYCFC mantuvo el partido compacto, y como resultado, el joven mediocampista no tuvo mucho espacio para operar. Noche tranquila en general. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    El gran fichaje de verano de Miami contribuyó en ambos lados del campo, ayudando a los Herons a avanzar y también ayudando a su club a recuperar la posesión con X recuperaciones. 

    Mateo Silvetti (8/10):

    Retirado de su posición típica de extremo/delantero, el joven de 19 años jugó en la posición de No. 10 y fue menos efectivo en la primera mitad de lo que había sido en semanas anteriores. Sin embargo, efectivamente aseguró el viaje de Miami a las finales con su gol en la segunda mitad. 

    Ataque

    Lionel Messi (7/10):

    No fue la mejor salida de Messi, con NYCFC rodeándolo en casi cada toque. Pero después de la postemporada que ha tenido, y con las actuaciones que sus compañeros ofrecieron el sábado, realmente no importó.

    Tadeo Allende (9/10):
    ¿Quién necesita a Neymar o Luis Suárez cuando tienes a Allende? Bromas aparte, el desconocido argentino, traído discretamente a préstamo desde el Celta de Vigo, se ha convertido en uno de los fichajes más inteligentes de Inter Miami. Y lo demostró de nuevo cuando su equipo más lo necesitaba. En un partido tenso y desgastante, fue la precisión clínica del joven de 26 años frente al gol lo que finalmente aportó calma y confianza al equipo de Mascherano. Casi logró un hat-trick, pero su cabezazo se fue desviado. 

    Suplentes y entrenador

    Telasco Segovia (7/10):

    Aprovechó al máximo el increíble taconazo de Alba, aplicando un remate sereno para coronar el impulso de la segunda mitad de Miami.

    Yannick Bright (6/10):

    Una actuación estable, aunque no espectacular, del mediocampista italiano, que ayudó a Miami a controlar el juego y asegurar la victoria.

    Ian Fray (6/10):

    Proporcionó estabilidad en el lateral derecho después de entrar, especialmente con Hannes Wolf volviéndose peligroso en las bandas.

    Luis Suárez (5/10):

    Reemplazó a Silvetti pero tuvo dificultades para adaptarse al ritmo acelerado de Miami, sin encontrar su lugar en el flujo del partido.

    Javier Mascherano (8/10):

    Mascherano se ha asentado completamente en su ritmo de postemporada. Una vez más, demostró que no tiene miedo de tomar decisiones audaces, desde sentar a Suárez hasta confiar en sus jóvenes jugadores emergentes, y su flexibilidad táctica fue clave para el dominio de Miami en la Final de la Conferencia. Sus huellas están en toda esta carrera hacia la Copa MLS.

