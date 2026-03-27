Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Traducido por

Inter: la posible estrategia de fichajes tras la marcha de Bastoni

Inter Milán
Fichajes
A. Bastoni
Serie A

El defensa está encantado con el destino catalán y los nerazzurri se apresuran a tomar medidas para no verse desprevenidos ante la posibilidad de una marcha.

El hecho de que el Barcelona esté en conversaciones con Bastoni lleva al Inter a plantearse lo que podría suceder en breve. Es cierto que, en su caso, habría que iniciar una negociación con un precio de salida muy elevado, peroen ciertas situaciones lo más importante es pensar en cómo sustituir a la estrella que se marcha por un jugador que esté a la altura, capaz de satisfacer tanto desde el punto de vista mediático como técnico. Y es precisamente esta consideración la que podría marcar una pauta determinante para las futuras estrategias del Inter en caso de que el defensa de la selección nacional dejara los colores nerazzurri. Es demasiado arriesgado buscar un nuevo Bastoni, son pocos los futbolistas que estarían a la altura y cuestan una fortuna. Siguiendo esta lógica, sería mucho más sencillo cambiarlo todo, revolucionar la defensa y empezar de cero, evitando el pesado lastre de las inevitables comparaciones que se desatarían. 


¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal de WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí


  • LA LÍNEA

    Por eso, el cambio a una defensa de cuatro no es solo una sugerencia, sino una idea concreta. Y es precisamente esa misma razón la que está llevando al Inter a informarse, sobre todo, sobre defensas centrales. A día de hoy no hay nombres que destaquen sobre otros, pero hay una línea de actuación, que, sin embargo, se debatirá con más detalle en las reuniones que se celebrarán en abril en Viale della Liberazione entre la propiedad y la directiva, cuando las ideas deberán confluir en una única estrategia a seguir, siguiendo también la línea del entrenador. 

    • Anuncios

  • LA CRISIS DEL SÉPTIMO AÑO

    El otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el de la experiencia: el equipo perderá a jugadores que en estos años han sido muy importantes también para el vestuario, figuras de la selección nacional, acostumbrados a jugar bajo la presión que solo se siente cuando estás obligado a ganar. Características que, según la idea del entrenador y de la directiva, deberán reincorporarse al grupo, si el objetivo es mantener al equipo tan competitivo como lo ha sido siempre desde la era de Conte en adelante. La posible llegada de Alessandro Bastoni, en resumen, podría suponer un cambio radical, tanto filosófico como técnico: el Inter, que juega con una defensa de tres desde la temporada 2019/20, podría cambiar de piel por primera vez tras siete campeonatos consecutivos. 

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Roma crest
Roma
ROM