'Insistió mucho por mí' - Gianluigi Donnarumma revela cómo el 'extraterrestre' Erling Haaland lo convenció de mudarse del PSG al Manchester City

Desde su traslado al City desde París en el último día de fichajes, Donnarumma ha construido una estrecha amistad con el delantero estrella del club Haaland. En una interacción con el Daily Mail, el internacional italiano habló sobre su estrecho vínculo con el goleador noruego al decir: "Diría que simplemente congeniamos bien inmediatamente. Siempre nos hemos respetado mutuamente, incluso antes de conocernos. Nos hacemos muchas bromas sobre jugar uno contra el otro en los equipos nacionales. Diría que ellos están en una mejor situación que nosotros ahora, tienen mucha más tranquilidad. Pero todavía quedan dos partidos por jugar. Será difícil enfrentarnos, al igual que será difícil jugar contra él. Sé lo fuerte que es y las oportunidades que puede crear. Será difícil enfrentarlo tanto como jugador como amigo."

También calificó a Haaland como un mejor jugador que su ex compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappe, y agregó: "Creo que Erling sí [tiene el tiro más fuerte]. Es zurdo, así que es diferente de Kylian (Mbappe). Ambos son difíciles de enfrentar. Así que es complicado. Pero preferiría tener a Erling jugando para mi equipo."