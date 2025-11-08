Getty Images Sport
"¡Será un gran jugador!" - El hijo de Robinho se perfila para un futuro increíble en medio del brillante comienzo del joven de 17 años en el Santos de Neymar
Se espera que Robinho Jr. tenga un futuro prometedor.
Al igual que su padre, Robinho Junior pasó por las filas del equipo juvenil de Santos antes de debutar profesionalmente con el club en la campaña 2025-26. Con solo 17 años, es comprensible que su tiempo de juego haya sido limitado, ya que participó en nueve partidos de liga para Santos y realizó su primera titularidad solo una semana atrás contra los rivales Palmeiras. Aunque Santos perdió el partido 2-0, el joven delantero permaneció en el campo hasta el minuto 65 e impresionó con su consistencia técnica y su capacidad para participar en las jugadas ofensivas del equipo.
El entrenador de Santos elogió a Robinho Jr
A pesar de la derrota en el derbi, el jefe de Santos, Juan Pablo Vojvoda, habló muy bien de las habilidades de Robinho Junior en el campo, como les dijo a los periodistas: "Me gustó su desempeño en la primera mitad, pero no tuvimos tanta posesión en la segunda mitad. Jugó un buen partido, especialmente considerando que era su primer partido como titular. Continuará creciendo. Hablé con él y le dije que será un gran jugador. Necesita más estadísticas, asistencias, goles, pero está en el camino correcto."
¿Dónde está Robinho ahora?
Robinho fue condenado en 2017 por el papel que desempeñó en la violación en grupo de una mujer albanesa que celebraba su 23 cumpleaños en una discoteca de Milán en 2013, con esa sentencia confirmada por el Tribunal de Casación de Italia en enero de 2022. Robinho jugaba para el AC Milan en el momento del presunto incidente. El hombre de 41 años ha estado recluido en la prisión de Tremembé, a 150 km de Sao Paulo, desde marzo de 2024. Siempre ha mantenido su inocencia, con representantes legales presentando una solicitud de liberación en su nombre. Sin embargo, la apelación del exjugador fue rechazada por las autoridades en Brasil tras una votación que decidió 10-1 a favor de mantener a Robinho tras las rejas. Una votación en noviembre del año pasado ratificó la validez de la transferencia de la sentencia de Robinho de Italia a Brasil.
Hablando con CNN Brasil, el ministro Luiz Fux dijo: "La declaración de oposición solo es admisible cuando hay ambigüedad, oscuridad, contradicción u omisión en la sentencia o fallo, según lo previsto en el artículo 619 del CPP. La defensa es irrazonable. El Pleno de este Supremo Tribunal, por mayoría, rechazó expresamente, en este caso específico, el principio de no retroactividad previsto en el Artículo 5, XL, de la Constitución Federal, considerándolo inaplicable en el presente caso."
¿Seguirá Neymar en Santos?
Neymar, quien regresó a su club de infancia en enero de este año, está llegando al final del contrato y Santos no está completamente convencido de ofrecerle al jugador estrella una extensión después de que tuvo problemas con la forma física y el rendimiento a lo largo del año. Hablando sobre la renovación de Neymar, el presidente del club Teixeira dijo: "El proyecto Neymar no es para seis meses o un año. Es para la Copa del Mundo 2026. Santos sabía cómo trataría a Neymar, la inversión realizada. Es una alta inversión. Santos y Neymar evalúan la situación periódicamente. Lo evaluamos cuando llegó, y esa evaluación no es la misma que la de hoy. Y la situación financiera será evaluada por ambas partes hasta el final del año. No está preocupado por las finanzas. Y Santos tiene un límite. El proyecto de Neymar es la Copa del Mundo 2026. Si encontramos un terreno común, su continuidad se confirmará. Siempre que Santos y Neymar, que tienen una comprensión fuerte y positiva de confianza, lleguen a un terreno común. Creo que resolveremos esta situación en el momento adecuado".
El jefe de Brasil, Carlo Ancelotti, también expresó sus preocupaciones sobre la condición física de Neymar, diciendo que tendrá que jugar en un rol más central, ya que ya no puede mantenerse al día con las demandas de un extremo.
