¿Hansi Flick está en camino de salida? El entrenador del Barcelona y una decisión con Lamine Yamal en el centro de la escena

En el centro de la frustración de Flick se encuentra Yamal, la sensación adolescente cuyo talento ha sido eclipsado por distracciones fuera del campo. La disposición del club para consentir el comportamiento del joven de 18 años, desde privilegios especiales en viajes del equipo hasta saltarse rutinas de recuperación por obligaciones mediáticas, ha causado tensiones dentro del cuerpo técnico, según se informa.

Los incidentes se han acumulado: desde que Yamal voló a Milán después de la derrota contra el Real Madrid en lugar de regresar con sus compañeros de equipo, hasta filmar comerciales mientras se recuperaba de una lesión en la ingle. Incluso infracciones menores, como usar carritos de golf reservados para el personal o ser el único jugador al que le servían la comida en su mesa, han alimentado el sentido de Flick de un trato desigual. El adolescente también provocó controversia antes del Clásico cuando comentó en broma en Twitch que “el Real Madrid roba, se quejan...”, un comentario que enfureció a varios jugadores del Madrid y generó críticas dentro del club. Su reciente ruptura con la cantante Nicki Nicole ha añadido más distracciones fuera del campo, amplificando la percepción de que el enfoque de Yamal se ha desviado del fútbol.

Para Flick, el problema va más allá de la disciplina, se trata de valores. Cree que la disminución en el rendimiento de Yamal proviene de una menguante sensación de responsabilidad, y que la recurrente lesión de pubalgia del jugador refleja una falta de compromiso adecuado con la recuperación. El entrenador, que prioriza la disciplina estricta y el enfoque mental, está frustrado por tener que responder repetidamente sobre Yamal en las conferencias de prensa en lugar del rendimiento del equipo. Esto, según se informa, lo ha llevado a expresar su descontento a figuras importantes del club, entre ellos el confidente de Joan Laporta, Alejandro Echevarría y el jefe de comunicaciones Gabriel Martínez, quienes han intentado calmar tensiones internamente.