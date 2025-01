Guardiola puede endosar al PSG de Luis Enrique la eliminación más vergonzosa de su historia en la Champions League

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Los parisinos se enfrentarían a una sorprendente eliminación en fase de liga si pierden en casa ante el equipo de Pep Guardiola este miércoles.

Luis Enrique sabía en lo que se estaba metiendo en el momento en que aceptó convertirse en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain en 2023. El éxito en el Parc des Princes no se juzga por títulos domésticos; se trata de llevar al club a ganar su primera Champions League.

"Me encanta esta presión y esta misión," insistió el español en su primera rueda de prensa. "Hay muchos equipos que tienen el mismo sueño, a veces con más experiencia, pero eso no significa que no podamos alcanzar este nivel".

"Es un desafío, sin embargo, es sustancial. Y la Champions League es casi injusta: un mal partido y estás fuera."

Sin embargo, aunque eso puede ser cierto en la fase de eliminación directa del torneo, la nueva y desmejorada fase de liga no es así en absoluto. Ahora es más difícil que nunca para los equipos principales caer en el primer obstáculo, lo que hace que la situación del PSG antes del encuentro del miércoles con el Manchester City sea tan notable.

Aunque la cantidad de juegos en la primera ronda propiamente dicha ha aumentado de seis a ocho, y 10 puntos ahora son casi suficientes para avanzar, los parisinos están en un peligro muy real de sufrir su eliminación más temprana - y más vergonzosa - desde que Qatari Sports Investment (QSI) tomó el control del club hace más de una década...