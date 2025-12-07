(C)Getty Images
Girona apunta a estrella juvenil del Barcelona mientras otros clubes de LaLiga buscan su cesión desde La Masia
Bernal, tras sufrir dificultades, busca salir del Barcelona
Después de formarse en la prestigiosa cantera del Barcelona a comienzos de la temporada 2024-25, la campaña de Bernal se vio brutalmente interrumpida tras sufrir una grave lesión de rodilla en la victoria por 2-1 sobre el Rayo Vallecano en agosto de 2024. Tras 382 días fuera de los terrenos de juego, el Barcelona anunció que Bernal estaba listo para regresar el 13 de septiembre de 2025.
El joven talento nacido en Berga volvió por todo lo alto, proporcionando una asistencia en la goleada del Blaugrana por 6-0 ante el Valencia, con Fermin López, Raphinha y Robert Lewandowski anotando dobletes en el Estadi Johan Cruyff. Sin embargo, desde su regreso, Bernal apenas ha disputado seis partidos de La Liga, comenzando solo en uno y acumulando un total de apenas 120 minutos, lo que le ha generado frustración bajo la dirección de Hansi Flick.
Según informó Mundo Deportivo en noviembre, Bernal está evaluando todas sus opciones de cara a la próxima ventana de transferencias de enero, que se abrirá en menos de un mes. Aunque el Barcelona no planea desprenderse del joven, se cree que el jugador contempla una cesión para asegurarse más minutos de juego.
Girona busca cesión para el jugador marginado del Barcelona
Según el periodista Nil Sola, el Girona, rival del Barcelona en LaLiga, está considerando presentar una oferta formal para fichar al joven centrocampista Marc Bernal en calidad de préstamo en enero. El equipo busca reforzar su plantilla a mitad de temporada tras un inicio desastroso en la campaña 2025-26, en la que ha ganado solo dos de sus primeros 15 partidos y ocupa actualmente el puesto 18 en la tabla.
Hablando en Catalunya Radio, Sola comentó: "Uno de los jugadores que realmente interesa al Girona, y que es una opción aunque aún no se ha concretado, es Marc Bernal. Si la posibilidad de un préstamo está abierta, sería muy interesante repetir una fórmula como la utilizada con Eric García hace algunas temporadas."
La escasez de minutos de juego de Bernal afecta sus opciones con la selección nacional
Durante el parón internacional de noviembre, Bernal quedó fuera de la selección sub-21 de España en los dos partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21. El entrenador David Gordo explicó que su exclusión se debía a la falta de minutos de juego: "Marc es uno de los nuestros, pero no está en una situación cómoda actualmente. Está jugando muy poco, y hemos convocado al equipo que creemos que nos ayudará mejor a conseguir los seis puntos cruciales para nuestra posición en la clasificación".
El combinado juvenil español derrotó luego a San Marino 7-0 y superó a Rumania sub-21 por 2-1.
La millonaria cláusula de rescisión de Bernal
Salir de Barcelona de forma permanente podría ser inviable para Marc Bernal, ya que el club renovó su contrato hasta 2029 e incluyó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Durante la firma de su extensión, el Barça declaró: "FC Barcelona y el jugador Marc Bernal han llegado a un acuerdo para extender su contrato hasta junio de 2029. La firma tuvo lugar el lunes por la mañana en las oficinas del club, con la presencia del presidente Joan Laporta, el primer vicepresidente Rafael Yuste y el director del Área de Fútbol, Deco."
Por su elevada cláusula, queda claro que Barcelona valora enormemente al talentoso centrocampista y planea integrarlo en la alineación titular a largo plazo. Sin embargo, podrían considerar una cesión temporal en enero en beneficio del jugador.
