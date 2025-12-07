Girona apunta a estrella juvenil del Barcelona mientras otros clubes de LaLiga buscan su cesión desde La Masia

Después de formarse en la prestigiosa cantera del Barcelona a comienzos de la temporada 2024-25, la campaña de Bernal se vio brutalmente interrumpida tras sufrir una grave lesión de rodilla en la victoria por 2-1 sobre el Rayo Vallecano en agosto de 2024. Tras 382 días fuera de los terrenos de juego, el Barcelona anunció que Bernal estaba listo para regresar el 13 de septiembre de 2025.

El joven talento nacido en Berga volvió por todo lo alto, proporcionando una asistencia en la goleada del Blaugrana por 6-0 ante el Valencia, con Fermin López, Raphinha y Robert Lewandowski anotando dobletes en el Estadi Johan Cruyff. Sin embargo, desde su regreso, Bernal apenas ha disputado seis partidos de La Liga, comenzando solo en uno y acumulando un total de apenas 120 minutos, lo que le ha generado frustración bajo la dirección de Hansi Flick.

Según informó Mundo Deportivo en noviembre, Bernal está evaluando todas sus opciones de cara a la próxima ventana de transferencias de enero, que se abrirá en menos de un mes. Aunque el Barcelona no planea desprenderse del joven, se cree que el jugador contempla una cesión para asegurarse más minutos de juego.