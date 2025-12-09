AFP
Gianni Infantino acusado de violar reglas éticas de la FIFA por sus comentarios sobre Donald Trump
- Getty Images
Crece la presión para que la FIFA abra una investigación
Una organización sin fines de lucro ha presentado una denuncia formal ante la FIFA a raíz del sorteo de la Copa del Mundo. La ceremonia, que se extendió por dos horas el pasado 5 de diciembre, incluyó varias menciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas la entrega del primer Premio de la Paz de la FIFA. Durante el evento, el organismo señaló que el galardón reconocía el compromiso de Trump con “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.
FairSquare, autora de la queja, sostiene que la creación y presentación del premio, junto con otras acciones ocurridas durante la ceremonia, podrían contravenir la política de neutralidad política de la FIFA. En la carta enviada al comité de ética, la organización pidió “investigar las circunstancias que rodearon la decisión de instaurar y otorgar un Premio de la Paz de la FIFA y su conformidad con las normas de procedimiento del organismo”.
- AFP
Infantino y Trump
Los dos mandatarios se han reunido en varias ocasiones en los últimos años, y no es inusual que los presidentes de la FIFA mantengan encuentros con líderes políticos alrededor del mundo. Sin embargo, durante el sorteo, Infantino realizó varios comentarios sobre Trump desde el escenario.
“A veces me sorprendo un poco cuando leo ciertos comentarios negativos [sobre el presidente Trump]. No soy estadounidense, pero según entiendo, el presidente Trump fue elegido en los Estados Unidos de América, y fue elegido de manera clara. Cuando se vive en una gran democracia como los Estados Unidos, lo primero que debe hacerse es respetar los resultados electorales”, afirmó.
FairSquare sostiene en su denuncia que estas declaraciones constituyen una postura política y, por lo tanto, violan el código de neutralidad de la FIFA.
Lo que establece el código de ética de la FIFA
El código de ética de la FIFA establece que el organismo rector del fútbol debe mantener una estricta neutralidad política. En sus directrices se afirma: “La FIFA permanece neutral en cuestiones de política y religión” y “exige que todas las personas sujetas al código mantengan neutralidad política… en sus relaciones con instituciones gubernamentales”.
Infantino se ha reunido con Trump en múltiples ocasiones. Asistió a su ceremonia de investidura y realizó varias visitas a la Oficina Oval durante el mandato del entonces presidente estadounidense.
- Getty Images Sport
Acciones unilaterales en el centro de la polémica
El Premio de la Paz, entregado a Trump durante el sorteo, ha estado bajo intenso escrutinio, ya que todo indica que fue concedido de manera unilateral, sin la consulta previa de altos cargos de la FIFA. Según The Athletic, numerosos directivos de alto rango dentro del organismo desconocían por completo la existencia del galardón y no participaron en absoluto en su creación ni en el proceso previo a su anuncio, realizado el 4 de noviembre. El premio salió a la luz el mismo día en que Infantino participó en un evento en Estados Unidos.
Anuncios