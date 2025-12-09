Gianni Infantino acusado de violar reglas éticas de la FIFA por sus comentarios sobre Donald Trump

Una organización sin fines de lucro ha presentado una denuncia formal ante la FIFA a raíz del sorteo de la Copa del Mundo. La ceremonia, que se extendió por dos horas el pasado 5 de diciembre, incluyó varias menciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas la entrega del primer Premio de la Paz de la FIFA. Durante el evento, el organismo señaló que el galardón reconocía el compromiso de Trump con “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

FairSquare, autora de la queja, sostiene que la creación y presentación del premio, junto con otras acciones ocurridas durante la ceremonia, podrían contravenir la política de neutralidad política de la FIFA. En la carta enviada al comité de ética, la organización pidió “investigar las circunstancias que rodearon la decisión de instaurar y otorgar un Premio de la Paz de la FIFA y su conformidad con las normas de procedimiento del organismo”.