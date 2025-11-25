+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Donnarumma Man City complaining GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

Gianluigi Donnarumma está siendo objetivo de los rivales del Manchester City; necesita dejar de quejarse y adaptarse a la realidad de la Premier League

Cuando el Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma, gran parte de la reacción se centró en su habilidad, o la falta de ella, con el balón en los pies, en marcado contraste con el hombre al que estaba reemplazando, Ederson. Pero casi tres meses en su etapa con el City, el italiano está lidiando con un desafío diferente: la actitud de la Premier League hacia los empujones en el área.

La derrota del City en Newcastle el sábado mostró a Donnarumma en su mejor y peor momento. Ganó una intrigante batalla con el delantero de los Magpies, Nick Woltemade, convirtiéndose en el primer portero de la liga en detener un disparo del imponente alemán, quien había marcado con sus seis disparos previos a puerta. 

Donnarumma hizo tres grandes paradas para mantener una primera mitad muy entretenida sin goles, y si Phil Foden y Erling Haaland hubieran aprovechado sus oportunidades en el otro extremo, probablemente se habría elogiado al italiano. Pero los porteros inevitablemente son juzgados por sus errores, y Donnarumma fue sorprendido en el momento crucial cuando Newcastle ganó un córner en la segunda mitad.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bombardeo aéreo

    Donnarumma habría concedido un 'Olimpico' directamente desde el balón parado de no haber sido por Josko Gvardiol, que desvió el balón curvado de Sandro Tonali. El portero permaneció en el suelo durante un par de segundos, pero cuando se levantó no pudo lidiar con más bombardeos aéreos ya que el cabezazo de Bruno Guimaraes golpeó el poste y Harvey Barnes empujó el rebote.

    Donnarumma estaba furioso con el contacto que había recibido de Barnes en el córner, aunque difícilmente fue un movimiento de lucha libre y no fue diferente al trato que los porteros de la Premier League reciben regularmente. Su airada protesta al árbitro Sam Barrott le hizo ganarse su tercera tarjeta amarilla en nueve partidos de la Premier League, quedándole dos más para una suspensión. 

    Donnarumma tenía una reputación de indisciplina antes de llegar a Inglaterra, habiendo sido mostrado 29 tarjetas amarillas y dos rojas para club y país entre su debut con el AC Milan en 2017 y su ingreso al City en 2025. Y si mantiene su tasa actual de amonestaciones, recibirá una suspensión cada 15 partidos.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Necesita aprender

    Donnarumma no fue el único representante del City que perdió los estribos en St James’ Park. Pep Guardiola se desahogó contra Barrott y, de manera extraña, contra un camarógrafo, mientras que Ruben Dias dijo que la Premier League necesitaba reglas más claras.

    "¿Dónde está el sentido de que su jugador empuje a nuestro portero fuera del gol? ¿Qué estamos permitiendo y por cuánto tiempo?" preguntó el defensor. "En el segundo gol, Gigi está siendo empujado fuera de su área y no hay consecuencia."

    Guardiola fue más realista, diciendo: "Él cree que cuando va allí y toca el balón, no estaba estable. ¿Qué puedo decir? Gigio aprenderá."

    Donnarumma tendrá que hacerlo, porque la Premier League no va a cambiar sus formas para adaptarse a un recién llegado descontento. El contacto físico es una de las características del fútbol de primera división inglés, y Donnarumma no es el primer jugador que se queda sorprendido por ello.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    'Guerra en el área pequeña'

    El nuevo portero del Manchester United, Senne Lammens, dijo sobre la Premier League el mes pasado: "Nunca he visto a los jugadores salirse con la suya con las cosas que le hacen al portero. A veces se convierte en una guerra dentro del área pequeña. Te agarran y te retienen, y hacen de todo, y generalmente los árbitros permiten que el juego continúe. Esta es la naturaleza de la Premier League, y tienes que adaptarte a ello y entrenar para ello, pero es algo malo para cualquier portero."

    Ruben Amorim también se sorprendió por la importancia de las jugadas a balón parado en Inglaterra en comparación con Portugal. "Es lo único que siento aquí es completamente diferente de cuando juegas en el extranjero, el contacto con los defensores, especialmente los porteros," dijo el entrenador del United.

    Donnarumma debe adaptarse a las maneras de la Premier League, que se está volviendo aún más determinada por las jugadas a balón parado y los balones largos esta temporada. Si no lo hace, entonces Guardiola debería considerar traer a James Trafford de vuelta al equipo, ya que ha pasado toda su carrera enfrentándose a los desafíos físicos al tratar con los centros, lo cual Donnarumma apenas está empezando a comprender.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tarjeta marcada

    El sábado fue la segunda vez en un mes que Donnarumma fue sorprendido en un córner, solo para culpar al árbitro en lugar de asumir la responsabilidad él mismo. Se enfureció cuando Bournemouth marcó tras un córner, ya que Donnarumma sintió que David Brooks le había retenido el brazo mientras esperaba a que llegara el centro. 

    No obstaculizó su capacidad para llegar al balón, pero aún así falló el puñetazo, lo que llevó a Tyler Adams a aprovechar el rebote. Donnarumma le gritó al árbitro Anthony Taylor después de que se concediera el gol y luego nuevamente en el entretiempo, pero hubo poca simpatía en general para el italiano dado su golpe de puño de mala calidad. 

    Esa jugada probablemente alertó a Newcastle cuando hicieron su análisis de oposición sobre la debilidad de Donnarumma al manejar centros por encima de su cabeza, y es probable que más clubes tomen nota. 

    El papel y la reacción de Donnarumma ante el gol de Barnes, por su parte, eclipsaron otro momento cuestionable del portero, ya que casi concedió un gol en el primer minuto después de dar imprudentemente un pase corto a Foden al borde de su área, lo que llevó a Joelinton a quitarle el balón al mediocampista inglés y Barnes a disparar directamente a puerta. 

  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero de clase mundial

    Donnarumma hizo una parada cómoda al final, pero fue un recordatorio de sus deficiencias al jugar desde atrás, lo que hizo que su fichaje por el City fuera tan intrigante. Guardiola fue un pionero al ver a su portero como un creador de juego, pero es igualmente astuto en detectar hacia dónde se dirige el juego, y los porteros que juegan con el balón no están tan demandados como hace solo un par de años. 

    El entrenador y su personal, especialmente el entrenador de porteros Xabier Mancisidor, veían comprensiblemente a Donnarumma como un portero de clase mundial que ha jugado al más alto nivel y en algunas de las situaciones más exigentes posibles desde que tenía 16 años. Evidentemente, sentían que su historial y su capacidad para hacer paradas uno a uno y acciones de clase mundial, como su parada a Bryan Mbeumo en el derbi de Manchester, compensaban cualquier duda que tuvieran sobre su habilidad con los pies. 

    Pero algo que parecen haber pasado por alto es el aumento significativo esta temporada de las jugadas a balón parado, saques de banda largos y balones largos, y la incapacidad de Donnarumma para lidiar con su nueva realidad.

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Deja de morder el anzuelo

    Donnarumma tuvo un comienzo fuerte con el City precisamente porque se concentró en lo que era bueno. En su debut contra el United, lanzó la mayoría de sus saques de meta hacia el campo contrario y se mantuvo firme en los momentos importantes, como rechazar la volea de Mbeumo. Produjo una actuación sólida contra el Arsenal, una doble parada impresionante en el Aston Villa y se convirtió en un muro impenetrable cuando Igor Thiago se situó detrás de la defensa del City en el Brentford.

    "Cuando me dijeron que tiene 26 años, es como si hubiera jugado siglos al fútbol," dijo Guardiola después de esa actuación en el Gtech Community Stadium. "Su compostura, su presencia. Para los porteros en clubes que juegan bien, no concedes mucho, tienes una acción y tienes que salvarla."

    Ese fue un ejemplo de la imponente presencia de Donnarumma protegiendo al City, ayudándolos a ganar una victoria ajustada en combinación con la puntería de Haaland. Pero el Newcastle, al igual que el Bournemouth, expuso su talón de Aquiles. Donnarumma podría tener un poco de respiro en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen el martes, pero los próximos oponentes del City en la Premier League saben exactamente cómo atacarlo. En lugar de caer en la trampa y despotricar contra los árbitros, necesita estar a la altura del desafío.

