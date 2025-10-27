En términos de titulares, hubo derrotas sorprendentes para algunos de los peces más grandes de la Premier League, un Clásico dramático en España y cambios de liderazgo en la cima tanto de la Serie A como de la Ligue 1. Los dos primeros equipos se enfrentaron tanto en los Países Bajos como en Escocia, lo que significa que había muchos ganadores y perdedores para que GOAL eligiera al mirar hacia atrás en la acción del fin de semana...
Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Jude Bellingham brilla en el Clásico, Arne Slot bajo presión y surge una nueva estrella en el Bayern Múnich
GANADOR: Arsenal
Sin duda, este podría ser el año del Arsenal para superar la barrera que lo ha frenado. Tras tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League, los Gunners arrancaron la temporada bajo la presión de conseguir su primer título de liga desde la era de los Invencibles en 2004, y difícilmente podrían haber empezado mejor el primer tramo de la campaña.
El equipo de Mikel Arteta ha mostrado un nivel superior, especialmente en el último mes, aunque también ha contado con la ayuda de los tropiezos de sus rivales. Esto se evidenció el pasado fin de semana: mientras Arsenal lograba una ajustada victoria 1-0 sobre Crystal Palace gracias a un balón parado, Liverpool, Manchester City y Chelsea sufrían derrotas. Así, los Gunners se sitúan cuatro puntos por delante en la cima, con el sorprendente Bournemouth como perseguidor más cercano, seguido de Tottenham y el recién ascendido Sunderland.
Aún queda mucho por jugarse, pero considerando que el Arsenal ya ha superado complicados desplazamientos a Anfield, Old Trafford y St. James' Park y ha salido reforzado, parece que solo un colapso monumental podría arrebatarles esta oportunidad.
PERDEDOR: Arne Slot
La derrota más dañina para los rivales del Arsenal fue, sin duda, la caída 3-2 del Liverpool en Brentford. Tras la convincente victoria 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt a mitad de semana, había esperanzas de un cambio de rumbo, pero las mismas debilidades que han perseguido a los Reds desde el inicio de la temporada reaparecieron el sábado: una defensa desastrosa y un ataque descoordinado.
Cuatro derrotas consecutivas en la liga han dejado a los campeones defensores a siete puntos de la cima, generando cuestionamientos sobre el futuro de Arne Slot. El holandés llevó al Liverpool al título en su primer año post-Klopp, pero esta temporada ha mostrado poca claridad en su alineación inicial y parece entrar en pánico al ajustar los partidos con sustituciones.
En Brentford, Slot terminó el encuentro con cinco delanteros en el campo intentando buscar un gol de empate o victoria. Tras cuatro cambios ofensivos, se vio obligado a sustituir a Florian Wirtz por Joe Gomez en los últimos cinco minutos, mientras Dominik Szoboszlai, desplazado al lateral derecho, ya había perdido impacto por los ajustes previos.
Con enfrentamientos contra el Aston Villa en forma y el Manchester City antes del parón internacional de noviembre, el Liverpool necesita elevar drásticamente su nivel para mantener alguna esperanza en la carrera por el título… si es que aún la tienen.
GANADOR: Jude Bellingham
El partido más destacado del fin de semana europeo fue, sin duda, El Clásico entre Real Madrid y Barcelona. Los Blancos se impusieron 2-1, ampliando su ventaja en la cima de LaLiga a cinco puntos, mientras la revolución de Xabi Alonso comienza a consolidarse en el Santiago Bernabéu.
Jude Bellingham, quien tuvo que esperar pacientemente para arrancar su temporada, parece destinado a convertirse en una pieza clave del proyecto de Alonso. Por tercera vez en cinco encuentros de LaLiga contra el Barça, Bellingham anotó el gol de la victoria. Al igual que su tanto contra la Juventus entre semana, esta vez su acierto fue más cuestión de posicionamiento que de genialidad individual.
No obstante, su asistencia para el primer gol de Kylian Mbappé mostró su mejor versión. Desde la mitad del campo del Barça, Bellingham giró dejando fuera de juego a Pedri, se creó espacio y tiempo para colocar un pase milimétrico que Mbappé transformó en gol.
Fue la jugada más destacada de una actuación completa de Bellingham, quien parece estar totalmente recuperado de la cirugía de hombro que se realizó en verano. Con su nivel actual, resulta increíble que aún haya quienes cuestionen su importancia para Inglaterra en la próxima Copa del Mundo… probablemente Thomas Tuchel no sea uno de ellos.
PERDEDOR: Lamine Yamal
Al otro lado del Clásico, todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal antes del inicio. La joven promesa del Barcelona no solo asumía la mayor responsabilidad ofensiva del equipo —especialmente con Raphinha y Robert Lewandowski lesionados—, sino que además había encendido la polémica al calificar días antes al Real Madrid como un equipo que "roba y se queja", aparentemente refiriéndose a la presión que Los Blancos ejercen sobre árbitros y oficiales.
No sorprendió que la afición del Bernabéu reaccionara con abucheos constantes cada vez que tocaba el balón. Si esto afectó a Yamal, o si aún no estaba completamente recuperado de sus propios problemas físicos, solo él lo sabe. El joven de 18 años estuvo lejos de su mejor nivel: sus pases y disparos fueron erráticos y Álvaro Carreras lo neutralizó sistemáticamente cuando intentó penetrar y generar oportunidades para el Barça.
La jornada difícil de Yamal se cerró con un enfrentamiento post-partido con jugadores del Madrid. Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Jr fueron vistos reprendiéndolo, probablemente por sus comentarios previos al choque. Yamal tendrá muchos Clásicos para brillar en el futuro, pero este será uno que recordará con cierta frustración y remordimiento.
PERDEDOR: Los clubes de Milán
Ahora la carrera por el título en la Serie A, la más abierta entre las grandes ligas europeas, vive cambios en la cima de la tabla. AC Milan e Inter llegaban al fin de semana como primero y segundo, respectivamente, pero ambos dejaron escapar puntos en un fin de semana para el olvido en la capital de la moda.
El Milan recibió el viernes al recién ascendido Pisa, que regresaba a la máxima categoría italiana tras 34 años sin victorias, y comenzó bien con un gol de Rafael Leao al minuto siete en San Siro. Sin embargo, los Rossoneri no supieron mantener su ventaja y, con solo cuatro minutos por jugar, vieron cómo un gol en tiempo de descuento del defensor suplente Zachary Athekame les arrebataba la victoria, dejando solo un punto para el equipo de Massimiliano Allegri.
La noche siguiente, el Inter viajó para enfrentar al Napoli en un duelo entre los dos primeros de la temporada pasada. En una velada llena de drama en el Diego Maradona, el equipo de Antonio Conte se impuso 3-1, pese a la lesión de Kevin De Bruyne en la primera mitad. Fue la tercera derrota en liga del Inter esta temporada, que deja al equipo de Cristian Chivu en cuarto lugar, tres puntos por detrás de Napoli y Roma tras ocho jornadas.
PERDEDOR: Igor Tudor
Mientras los clubes de Milán mantienen firme su candidatura al título, la Juventus corre un riesgo real de quedarse rezagada. La racha de malos resultados continuó el domingo con una derrota por 1-0 ante la Lazio. Los Bianconeri acumulan ahora ocho partidos sin ganar en todas las competiciones, cayendo al octavo lugar de la Serie A, y el entrenador Igor Tudor empieza a sentir la presión.
Tudor alineó a Jonathan David junto a Dusan Vlahovic en el Estadio Olímpico, pero la dupla no pudo romper la sequía goleadora de la Juve, que ya lleva cuatro partidos sin marcar, su peor racha desde 1991.
Como consecuencia, Tudor fue destituido el lunes por la mañana. Entre los posibles reemplazos se mencionan Roberto Mancini, Luciano Spalletti y el predecesor de Tudor, Thiago Motta, tras apenas siete meses al mando del equipo en el Allianz Stadium.
GANADOR: Lennart Karl
En Alemania ha surgido una nueva estrella: Lennart Karl, quien se ha dado a conocer con el Bayern Múnich. El joven de 17 años brilló en su primera titularidad en la Liga de Campeones a mitad de semana al anotar un gol espectacular contra el Club Brujas, y repitió la hazaña el sábado, contribuyendo a mantener el inicio perfecto del equipo de Vincent Kompany en la Bundesliga.
El Bayern tuvo que esperar hasta la segunda mitad para romper la resistencia del Borussia Mönchengladbach, que jugó con 10 hombres desde los primeros 20 minutos. Joshua Kimmich abrió el marcador, Raphael Guerreiro sumó el segundo, y Karl cerró la goleada con un magnífico disparo curvado desde fuera del área que se coló en la esquina superior.
Chelsea y Manchester City ya han mostrado interés en Karl, quien demuestra por qué muchos consideran que es el talento más emocionante surgido de la academia del Bayern desde Jamal Musiala.
PERDEDOR: Benjamin Pavard
Nunca es bueno cuando un jugador tiene que disculparse públicamente por su rendimiento, pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a Benjamin Pavard tras la derrota 2-1 del Marsella ante Lens el sábado.
El equipo de Roberto De Zerbi llegó al fin de semana liderando la Ligue 1 y parecía consolidarse en la cima tras un gol tempranero de Mason Greenwood. Sin embargo, Pavard acaparó los focos, y no de buena manera: concedió un penalti en la primera mitad que Odsonne Edouard convirtió para empatar, y luego anotó en propia puerta al inicio del segundo tiempo, sellando la derrota del OM.
"Aficionados del Marsella, lo siento", escribió Pavard en Instagram tras su desastrosa actuación. "Esta derrota es mía. Cometí errores y asumo toda la responsabilidad. Cuando llevas esta camiseta, debes ser impecable, y esta noche no lo fui. Prometo dar todo para ganarme de nuevo su confianza y honrar esta camiseta. Gracias por su apoyo, incluso en momentos difíciles. Nos levantaremos juntos."
Con este resultado, el Marsella queda tercero en la Ligue 1, mientras que Lens asciende al segundo lugar y el Paris Saint-Germain recupera la cima tras su victoria en Brest.
GANADOR: Ismael Saibari
En los Países Bajos, se vivió un choque de titanes en la Eredivisie el domingo cuando el Feyenoord recibió al PSV en De Kuip. Los locales, dirigidos por Robin van Persie, llegaban como líderes invictos tras nueve jornadas, mientras que el campeón defensor, PSV, los seguía a tres puntos.
Una victoria para el Feyenoord podría haberles dado un golpe clave en la carrera por el título, pero el delantero del PSV, Ismael Saibari, tenía otros planes. Tras su brillante actuación en la victoria 6-2 sobre el Napoli a mitad de semana, el marroquí firmó un hat-trick espectacular en Róterdam, llevando al PSV a un triunfo 3-2 sobre los líderes y empatándolos en la cima de la tabla.
El entrenador del PSV, Peter Bosz, elogió a Saibari después del encuentro, destacando que, a sus 24 años, posee las cualidades técnicas y físicas para brillar incluso en ligas más competitivas como la Premier League, aunque esperan que continúe con su excelente nivel mientras buscan defender su título.
GANADOR: Hearts
En Escocia, la Premiership podría estar viviendo una de las carreras por el título más inesperadas de Europa. Desde que el Aberdeen de Sir Alex Ferguson levantó el campeonato en 1985, solo Celtic y Rangers han dominado la liga, pero Hearts ha irrumpido con fuerza y amenaza con romper ese duopolio tras dos meses excepcionales de temporada.
Bajo la dirección de Derek McInnes, Hearts lidera la tabla con ocho puntos de ventaja tras apenas nueve partidos, incluyendo una victoria por 3-1 sobre el Celtic en Tynecastle el domingo. Aunque parte de esta ventaja se debe a los tropiezos de los rivales —como que Rangers solo ganó su segundo partido de liga de la temporada este fin de semana— el rápido despegue del proyecto merece reconocimiento.
El empresario Tony Bloom, responsable del éxito de Brighton en la Premier League y del Union Saint-Gilloise en Bélgica, adquirió el 29% de Hearts este verano e implementó un enfoque basado en datos que ya ha dado frutos. Tras una ventana de fichajes activa, McInnes y su plantilla solo han cedido una derrota en liga hasta el momento.
Aún queda mucha temporada por delante y el Celtic tendrá tres oportunidades más para recortar distancias, pero el inesperado desafío de Hearts por el título debe ser tomado muy en serio en los próximos meses.