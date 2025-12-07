Getty Images Sport
La FIFA se disculpa tras obligar a Lionel Scaloni a usar guantes para tocar el trofeo del Mundial
Scaloni fue obligado a ponerse guantes antes de sostener el trofeo de la Copa del Mundo
La confusión ocurrió durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado el viernes, cuando los organizadores pidieron inesperadamente a Lionel Scaloni que se colocara unos guantes blancos antes de tocar el trofeo de la Copa del Mundo. Ese protocolo —habitualmente reservado para personas que no son campeones o que no cuentan con autorización para manipular el trofeo— pareció originarse en un simple desconocimiento: los oficiales no reconocieron al entrenador que llevó a Argentina al título en 2022.
Scaloni se mostró visiblemente sorprendido y luego admitió que pensó que el personal lo había confundido con otra persona.
El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde aficionados y especialistas cuestionaron cómo el personal de la FIFA no logró identificar al vigente técnico campeón del mundo. La delegación argentina consideró el episodio como una falta de respeto, especialmente por el rol clave de Scaloni en el éxito más reciente de la Albiceleste. La incomodidad incluso opacó el sorteo, en el que Argentina quedó encuadrada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Para enmendar la situación, la FIFA organizó al día siguiente una ceremonia adicional en el marco de la presentación del calendario del torneo. Esta vez, Scaloni fue invitado al escenario sin necesidad de guantes y recibió el trofeo de manera apropiada. Infantino aprovechó la ocasión para ofrecer una disculpa pública y cerrar la polémica.
- Getty Images Sport
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpa con el campeón del mundo…
Durante la ceremonia de presentación del calendario del Mundial, Infantino señaló: “Me disculpo en nombre de la FIFA. No estaba al tanto.”
Luego invitó nuevamente a Scaloni al escenario, esta vez con el trofeo en la mano, y añadió: “Por supuesto que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Lo siento, no lo sabía. ¡Qué escándalo! Es que cuando uno es campeón del mundo, se ve más joven cada día.”
Scaloni respondió con humor: “Creo que me confundieron con otra persona y por eso no me dejaron tocarla ayer.”
- Getty Images Sport
El incidente ocurrió durante el polémico sorteo del Mundial
El incidente ocurrió durante un evento de alto perfil en Washington, donde la FIFA presentó el sorteo de la fase de grupos para el Mundial ampliado de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El inesperado trato hacia Scaloni generó una reacción inmediata en Argentina, un país profundamente protector de sus íconos tras el emotivo título conseguido en Catar. Para muchos fanáticos, el episodio simbolizó los recurrentes errores organizativos de la FIFA, mientras que otros lo tomaron con humor ante la respuesta serena del técnico.
La disculpa de Infantino no solo buscó reparar el error, sino también reafirmar el respeto de la FIFA hacia los campeones en un momento en que la imagen pública del organismo suele estar bajo escrutinio. Al invitar nuevamente a Scaloni al escenario y permitirle levantar el trofeo con las manos descubiertas, el presidente intentó cerrar la polémica antes de que escalara. El gesto también dejó una postal simbólica de cara al intento de Argentina por defender su corona en territorio norteamericano.
- AFP
Argentina se prepara para la defensa del título de la Copa del Mundo
Argentina se alista para debutar en la Copa del Mundo ante Argelia el 16 de junio, antes de medirse con Austria y Jordania en un grupo considerado accesible, aunque no exento de incertidumbre. Los campeones defensores buscan mantener la continuidad y evitar distracciones, y la manera serena en que Scaloni manejó el incidente impidió que se transformara en una polémica prolongada. Con las expectativas nuevamente en lo más alto, el equipo intentará generar impulso desde el inicio en su camino hacia un histórico bicampeonato.
