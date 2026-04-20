«¡Extraordinario!» Timo Werner se convierte en el héroe del partido tras su triste despedida del RB Leipzig

El delantero de 30 años acaparó los focos en San José tras la séptima victoria en ocho partidos: marcó el 2-0 (m. 56) y asistió a Ousseni Bouda en el 1-0 (m. 53). «Se nota que Timo será un jugador especial para nosotros», elogió el entrenador Bruce Arena. Aunque aún «le llevará un poco de tiempo recuperar su forma física y su ritmo, es un jugador extraordinario. Será un gran refuerzo para nuestro equipo».

Werner, que llegó en enero al club procedente del RB Leipzig y se recuperó de una lesión, ha sumado un gol y tres asistencias en cinco partidos. «Es el doble de divertido marcar un gol bonito. En general, para mí era simplemente importante volver a aparecer en el marcador. Me alegro de haber ayudado y de que hayamos ganado», declaró Werner.

Con 21 puntos, San José igualó a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en la Conferencia Oeste, mientras que el LAFC es tercero con 16.