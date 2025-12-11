Getty Images Sport
Explicado: Aficionados del Bayern Múnich planean burlar a la UEFA con espectacular exhibición pirotécnica en la Champions League
Ultras del Bayern encienden el Allianz Arena con un espectáculo de bengalas
El Allianz Arena se cubrió de una densa niebla al inicio de la segunda mitad el martes por la noche, cuando el Sudkurve, epicentro del fervoroso apoyo del Bayern, encendió más de 80 bengalas en una exhibición perfectamente coordinada. El efecto visual fue impresionante, formando un muro de fuego rojo detrás de la portería, pero también generó graves problemas de visibilidad y provocó la inmediata reprimenda de la directiva del club.
Según informes de Bild, sin embargo, no se trató de un acto espontáneo. La acción fue una "escalada" deliberada con un objetivo burocrático muy concreto: influir en el periodo de prueba disciplinaria de la UEFA.
La trampa de la libertad condicional
Para entender la estrategia de los ultras, basta revisar el historial disciplinario del Bayern. El club estaba bajo una sentencia condicional tras incidentes pirotécnicos previos, sobre todo en el partido de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen en marzo. La UEFA había advertido que cualquier nueva infracción durante los siguientes dos años provocaría automáticamente un cierre parcial del estadio.
Los ultras del Bayern eran plenamente conscientes del riesgo y, al encender las bengalas contra el Sporting, activaron deliberadamente la sanción, obligando a la UEFA a convertir la sentencia suspendida en un castigo efectivo.
¿Por qué ahora el Union Saint-Gilloise se convierte en factor?
Los ultras del Bayern han planificado estratégicamente la ejecución de la sanción para el último partido de la fase de grupos, programado el 21 de enero contra Union Saint-Gilloise. Considerado un rival menos peligroso que los gigantes europeos que enfrentarán en octavos o cuartos de final, este encuentro es el momento “ideal” para cumplir el cierre parcial del estadio.
Al activar la sanción ahora, la probación se cumple y se elimina la amenaza inmediata de cierres posteriores, reservando la Sudkurve completamente abierta para los partidos de alto riesgo en la primavera. La estrategia busca sacrificar la atmósfera en un partido de menor importancia para garantizar un efecto máximo en los encuentros decisivos.
Según Bild, los ultras ya se adelantan a la sanción. Anticipando el cierre de su zona, líderes destacados dentro del movimiento ultra están organizando la compra de entradas en otros sectores del Allianz Arena. Esto permitiría que los seguidores más radicales permanezcan en el estadio, neutralizando el impacto visual de la sanción mientras cumplen técnicamente con la decisión de la UEFA.
Directivos del Bayern estallan por el pobre desempeño del equipo
Mientras los aficionados pueden ver la acción como una jugada táctica maestra contra la UEFA, la directiva del Bayern Múnich no comparte ese entusiasmo. El CEO Jan-Christian Dreesen dejó clara su frustración tras el partido, reconociendo que el club ahora no podrá evitar las sanciones que se avecinan.
“Habrá un cierre parcial de la Sudkurve. Esto es consecuencia directa de la libertad condicional que recibimos; era una amenaza de sanción clara”, señaló Dreesen.
El directivo expresó su preocupación no solo por las multas económicas, que se prevén considerables, sino también por los riesgos para la seguridad.
“Naturalmente, esto no me parece aceptable”, añadió. “El humo y la niebla permanecieron en el estadio debido a las condiciones climáticas. Por un momento temí que el partido tuviera que ser suspendido por falta de visibilidad. Es simplemente inaceptable”.
Con el humo disipándose, el Bayern Múnich se prepara ahora para afrontar una multa significativa y un Allianz Arena más silencioso en enero. Sin embargo, si el plan de los ultras funciona, el rugido de la Südkurve volverá justo a tiempo para los partidos decisivos de la temporada. La única incertidumbre es si la UEFA detectará la maniobra y aplicará una sanción más dura por reincidencia, el único punto débil de un plan por lo demás audaz.
