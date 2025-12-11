Explicado: Aficionados del Bayern Múnich planean burlar a la UEFA con espectacular exhibición pirotécnica en la Champions League

Mientras los aficionados pueden ver la acción como una jugada táctica maestra contra la UEFA, la directiva del Bayern Múnich no comparte ese entusiasmo. El CEO Jan-Christian Dreesen dejó clara su frustración tras el partido, reconociendo que el club ahora no podrá evitar las sanciones que se avecinan.

“Habrá un cierre parcial de la Sudkurve. Esto es consecuencia directa de la libertad condicional que recibimos; era una amenaza de sanción clara”, señaló Dreesen.

El directivo expresó su preocupación no solo por las multas económicas, que se prevén considerables, sino también por los riesgos para la seguridad.

“Naturalmente, esto no me parece aceptable”, añadió. “El humo y la niebla permanecieron en el estadio debido a las condiciones climáticas. Por un momento temí que el partido tuviera que ser suspendido por falta de visibilidad. Es simplemente inaceptable”.

Con el humo disipándose, el Bayern Múnich se prepara ahora para afrontar una multa significativa y un Allianz Arena más silencioso en enero. Sin embargo, si el plan de los ultras funciona, el rugido de la Südkurve volverá justo a tiempo para los partidos decisivos de la temporada. La única incertidumbre es si la UEFA detectará la maniobra y aplicará una sanción más dura por reincidencia, el único punto débil de un plan por lo demás audaz.