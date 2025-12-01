Exjugador de Inglaterra advierte que nadie querrá enfrentarlos en el Mundial 2026

Sir Gareth Southgate supervisó una era de casi aciertos, y ahora el puesto está en manos del técnico alemán Thomas Tuchel, ganador de la Ligue 1, la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes como entrenador.

Con jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka, Declan Rice y Marcus Rashford listos para la acción, hay motivos para creer que Tuchel podría ser quien ponga fin a 60 años de espera para Inglaterra.

Consultado sobre si Inglaterra debe infundir temor a sus rivales, el exdefensor de los Tres Leones, Wes Brown, en asociación con BetWright casino, dijo a GOAL: “Creo que somos uno de los equipos a temer. Lo único que diría es que hemos estado tan cerca que sabemos que podemos, pero solo nos falta dar ese último paso… Independientemente de a quién enfrentemos, sabemos que podemos lograrlo. La gente dice ‘mira a quién jugamos’ o ‘estos son mucho mejores’, pero no importa, porque aún así llegamos allí, obteniendo las victorias.

“Mira la calidad del equipo; ahora no importa la edad, son jugadores consolidados que no tienen miedo. Saben lo que deben hacer y cómo está organizado todo. Sabemos que podemos hacerlo porque ya hemos estado allí antes; solo necesitamos dar un poco más en esa etapa final, cuando todo está en juego. Muchos de estos jugadores ya han experimentado esto, y ahora deben creer, mantenerse unidos e intentarlo. Será difícil: todos los equipos son fuertes, pero créanme, nadie querrá jugar contra Inglaterra.”

Getty Images