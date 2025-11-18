Estevao Willian es respaldado para desafiar por el Balón de Oro tras ganarse un lugar regular en las alineaciones de Brasil y Chelsea a los 18 años
'Messinho' disfruta de un buen comienzo en el Chelsea
Estevao, también conocido como 'Messinho', ha aparecido en 16 partidos en todas las competiciones para el Chelsea en su temporada de debut en el club, anotando cuatro goles y proporcionando una asistencia.
El mes pasado, Maresca colmó de elogios al joven extremo: "Es emocionante verlo. La buena cosa sobre Estevao, a veces con jugadores jóvenes nos preocupamos, porque tienen un buen partido y piensan que ya están en la cima. Estevao, está jugando bien pero es educado, es humilde, quiere aprender. Creo que su familia también está haciendo un gran trabajo allí, así que estamos muy contentos no solo con la forma en que está desempeñándose. Pero es un buen chico, un buen chico. En la Premier League necesita un poco más de tiempo. Creo que es más un extremo, pero va a terminar jugando dentro del campo, en los espacios.
"Para mí personalmente, es fantástico porque es un jugador especial, pero al mismo tiempo no tienes que preocuparte. Ahora va a jugar un partido, dos partidos, marcar, y ya está pensando que sabe qué tan bueno es."
- Getty Images
Estevao respaldado para competir por el Balón de Oro
Antes del amistoso internacional de Brasil contra Túnez el martes por la noche, el entrenador rival Sami Trabelsi habló muy bien de Estevao, diciendo a los periodistas: "Creo que es un nuevo genio del fútbol emergente, muy joven. Creo que lo está haciendo muy bien y es un jugador que se puede esperar que esté entre los grandes, entre los mejores del mundo, ciertamente, en los próximos años.
"Si logra tener buenas actuaciones o ganar títulos, ya sea con su club o la selección nacional, estará entre los jugadores que, en los próximos años, podrían incluso competir por el Balón de Oro. Aporta muchas soluciones, mucha técnica, mucho genio. No hay muchos jugadores de ese nivel, de esa categoría de genio, en el escenario mundial."
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, agregó: "Es una sorpresa ver a un jugador tan joven con este tipo de talento. Es muy preciso y muy incisivo. Brasil tiene un futuro garantizado con él."
Chelsea 'afortunado de tener' a Estevao
Después de marcar un gol en la victoria amistosa de Brasil por 2-0 sobre Senegal la semana pasada, Ancelotti afirmó que Chelsea tiene suerte de tener un talento como él en sus filas.
El ex entrenador del Real Madrid dijo: "Estevao tiene una cantidad increíble de talento. Es una sorpresa este nivel a su edad. Es bueno en la definición, tiene mucha magia... y trabaja muy duro. Puedo decir esto: con Estevao, Brasil tiene un futuro garantizado. Es un jugador muy talentoso. Es capaz de mostrarlo en cada partido, también en el Chelsea, y no necesita muchos minutos para mostrar su calidad. Puede jugar cinco minutos y puede mostrar su calidad. Creo que la selección de Brasil tiene mucha suerte de tenerlo, y también Chelsea."
- (C)Getty Images
Estevao fue reprendido por Ancelotti en octubre
Sin embargo, Globo Esporte informó recientemente que Ancelotti reprendió a Estevao por no seguir sus instrucciones durante una sesión de entrenamiento en octubre. Esto llevó al entrenador de la Seleção a supuestamente gritar al extremo: "Solo hablo una vez. O haces lo que te estoy diciendo, o estás fuera del equipo".
El amor duro tuvo un efecto inmediato en la joven promesa del Chelsea. Estevao respondió anotando dos veces en la subsiguiente victoria amistosa 5-0 sobre Corea del Sur, y desde entonces ha seguido impresionando con la famosa camiseta amarilla de Brasil.