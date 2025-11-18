Estevao Willian es respaldado para desafiar por el Balón de Oro tras ganarse un lugar regular en las alineaciones de Brasil y Chelsea a los 18 años

Estevao, también conocido como 'Messinho', ha aparecido en 16 partidos en todas las competiciones para el Chelsea en su temporada de debut en el club, anotando cuatro goles y proporcionando una asistencia.

El mes pasado, Maresca colmó de elogios al joven extremo: "Es emocionante verlo. La buena cosa sobre Estevao, a veces con jugadores jóvenes nos preocupamos, porque tienen un buen partido y piensan que ya están en la cima. Estevao, está jugando bien pero es educado, es humilde, quiere aprender. Creo que su familia también está haciendo un gran trabajo allí, así que estamos muy contentos no solo con la forma en que está desempeñándose. Pero es un buen chico, un buen chico. En la Premier League necesita un poco más de tiempo. Creo que es más un extremo, pero va a terminar jugando dentro del campo, en los espacios.

"Para mí personalmente, es fantástico porque es un jugador especial, pero al mismo tiempo no tienes que preocuparte. Ahora va a jugar un partido, dos partidos, marcar, y ya está pensando que sabe qué tan bueno es."