"Este tipo seguía rogándonos" - Kylian Mbappé responde al rapero francés "arruinado" después de que la estrella del Real Madrid sea criticada en una nueva canción
Mbappe responde al rapero francés Orelsan
La disputa estalló horas después de que el rapero francés Orelsan lanzara su nuevo álbum, que incluye una mordaz pista titulada "La petite voix". En un verso, el artista nacido en Caen criticó el historial de Mbappe como propietario de un club, burlándose: “Vas a hundir tu ciudad como los Mbappes”. La línea hacía referencia al dramático declive de Caen desde la toma de control liderada por la familia del futbolista en 2024.
Mbappe, conocido por rara vez involucrarse en controversias fuera del campo, no perdió tiempo en responder. Publicando en X, escribió: “Eres bienvenido a venir a salvar la ciudad que tanto amas.
"PS: El tipo seguía suplicándonos entrar con el 1% sin pagar porque no tiene un centavo pero quería parecer el chico de Normandía.”
La pulla provocó reacciones mixtas. Algunos acusaron a Mbappe de arrogancia y desvío, mientras que otros aplaudieron su contundente defensa. El incidente, sin embargo, reavivó el escrutinio sobre su fallido intento con Caen, un club ahora sumido en el descenso, despidos y la creciente frustración entre los fanáticos que alguna vez lo vieron como un salvador.
- Getty Images Sport
El fallido proyecto de Mbappé en Caen
En 2024, Mbappé se convirtió en uno de los propietarios de clubes de fútbol más jóvenes de Europa después de adquirir un 80 por ciento de las acciones del Caen a través de su firma, Coalition Capital, invirtiendo aproximadamente 20 millones de euros. Lo que comenzó como un regreso simbólico a casa, volviendo al club que casi lo firmó cuando era joven, rápidamente se convirtió en un cuento preventivo de ambición y mala gestión.
Para abril de 2025, el Caen había tocado fondo. Una aplastante derrota 0-3 ante Martigues confirmó matemáticamente su descenso de la Ligue 2, enviando al club a la tercera división de Francia por primera vez en 41 años. Los aficionados invadieron el campo en protesta, desplegando una pancarta que decía: “Mbappé, el SMC no es tu juguete.”
Las repercusiones fueron inmediatas. Dieciséis miembros del personal fueron despedidos en una reestructuración controvertida, y la confianza de los fanáticos se evaporó. Christophe Vaucelle, jefe de Malherbe Normandy Kop, resumió el sentimiento local diciendo: “El clan Mbappé tiene parte de la responsabilidad. Llegaron, permanecieron invisibles y desconectados de los aficionados. La situación es catastrófica.”
Para Mbappé, el fracaso fue profundo. Junto a la eliminación del Madrid de la Liga de Campeones esa misma semana, el descenso del Caen marcó uno de los meses más turbulentos de su carrera, tanto como futbolista como empresario.
- AFP
Cómo Caen colapsó bajo la nueva propiedad
Detrás de escena, el modelo de gestión de Mbappé en Caen se construyó sobre la confianza y la delegación. Su cercano colaborador Ziad Hammoud asumió como presidente del club, mientras que las operaciones deportivas fueron supervisadas por el gerente general Josselin Flamand y el director técnico Pascal Plancque.
El jefe de reclutamiento Reda Hammache reveló más tarde que Mbappé se mantuvo “informado pero no intrusivo,” confiando en actualizaciones regulares en lugar de un control diario. “No es del tipo que llama y exige cambios”, dijo Hammache a L’Equipe. “Confía en nosotros, pero da su opinión en grandes decisiones.”
Sin embargo, los informes afirman que la ausencia de una fuerte presencia de liderazgo en el club dejó un vacío. La falta de comunicación, la dirección deportiva poco clara y los cambios repetidos de entrenadores - de Bruno Baltazar a Michel Der Zakarian y luego Maxime D’Ornano - crearon inestabilidad. La tensión en el vestuario creció, la moral cayó y los resultados empeoraron.
Para muchos fanáticos, la percepción de que Mbappé se había extendido demasiado mientras se dividía entre Madrid, la selección nacional francesa y un club de fútbol, reforzaba aún más la narrativa de que Caen era un proyecto de vanidad que salió mal. Las pérdidas financieras por el descenso y la disminución en la venta de entradas solo han profundizado la crisis.
Fama, fracaso y la cambiante relación de Francia con Mbappé
La disputa con Orelsan tocó una fibra cultural porque expuso una creciente brecha entre Mbappe y sectores del público francés. Una vez visto como el chico de oro del fútbol, la estrella del Madrid ahora enfrenta escepticismo sobre sus ambiciones fuera del campo. Esta no es la primera vez que Mbappe choca con figuras de la escena del rap francés, su disputa anterior con Booba también giró en torno al ego y la autenticidad. Pero este último intercambio es más profundo, uniendo fama, dinero y orgullo regional.
Mientras Caen continúa su vida en la Liga Nacional, el enfoque del club se ha desplazado hacia la estabilidad y el desarrollo juvenil bajo el entrenador D'Ornano. Mientras tanto, Mbappe debe navegar las consecuencias equilibrando su imagen como una superestrella global con la creciente reacción en casa.