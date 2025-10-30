+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Casemiro Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

¿Estás viendo, Jamie Carragher? Casemiro, revitalizado, se ha vuelto indispensable para el Manchester United

Casemiro y Ruben Amorim tienen algunas cosas en común. El entrenador del Manchester United y el mediocampista comparten un idioma común; ambos han jugado en la primera división portuguesa, para Porto y Benfica, respectivamente; y ambos han sido descartados por completo por Jamie Carragher en vivo en Sky Sports. Pero la próxima vez que vean al exdefensor del Liverpool, podrán mirarlo a los ojos y decirle que estaba completamente equivocado.

Carragher produjo uno de sus análisis más memorables en sus 12 años con Sky cuando criticó a Casemiro después de que el United fuera derrotado 4-0 por el Crystal Palace en mayo de 2024. El internacional brasileño fue colocado como defensa central en Selhurst Park debido a una crisis de lesiones en el United y tuvo una noche de pesadilla que incluyó ser destrozado por Michael Olise para el primer gol y luego perder el balón en la jugada que llevó al francés a completar la paliza. 

Carragher, quien ya había declarado que las piernas de Casemiro se habían ido a principios de la temporada, vio su oportunidad y sometió al ex estrella del Real Madrid a una humillante crítica en 'Monday Night Football': "Siempre recuerdo algo cuando me retiré, una frase que siempre recordaré: 'Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti'. El fútbol lo ha dejado en este nivel superior. Necesita dejarlo en este nivel de fútbol y moverse. Un hombre de ese nivel no debería estar pasando por lo que está pasando ahora, necesita dejarlo".

El mes pasado, mientras tanto, Carragher apuntó a Amorim después de la derrota del United 3-1 ante el Brentford. Ya había criticado repetidamente al entrenador, incluyendo afirmar que solo seguía en su puesto porque era guapo, y no mostró piedad en 'Monday Night Football' después de que el United perdiera por tercera vez en seis partidos de liga: "Esto ha sido un desastre para Amorim y el United. Esto tiene que terminar lo antes posible."

Desde entonces, el United ha ganado tres partidos de liga consecutivos, mientras que al mismo tiempo el Liverpool ha perdido cuatro seguidos, dejándolos por debajo de los Red Devils en la tabla. Y Casemiro ha estado en el corazón de este resurgimiento del United...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAAFP

    Indropable

    Casi 18 meses después de que Carragher instara a Casemiro a romper su contrato con el United y dirigirse a la MLS o a la Pro League de Arabia Saudita, el brasileño está lejos de estar en el ocaso de su carrera como se predijo. Más bien, es un titular indiscutible tanto para el club como para su país, este último a quien capitaneó en sus partidos amistosos más recientes contra Japón y Corea del Sur.

    Y es mucho más que solo otro nombre en la hoja del equipo en el United también. Casemiro anotó y asistió en la victoria por 4-2 sobre el Brighton el sábado, mientras que la semana anterior fue uno de los principales protagonistas durante la primera victoria del United en Anfield en 10 temporadas. También anotó lo que resultó ser el gol de la victoria contra el Chelsea en septiembre, aunque fue expulsado antes del medio tiempo.

    Casemiro puede que no juegue todos los minutos ahora, ya que Amorim es muy consciente de que el centrocampista tiene 33 años y muchos, muchos kilómetros recorridos al más alto nivel. Pero cuando no está en el campo, el United lo nota; han perdido cuatro de sus 10 partidos esta temporada en todas las competiciones, pero Casemiro solo ha sido titular en uno de ellos, la derrota ante el Arsenal en el fin de semana de apertura de la temporada. No fue utilizado en la sustitución contra el Grimsby Town, lo que significa que no participó en uno de los resultados más embarazosos en la historia del club, mientras que estaba suspendido para la derrota en Brentford y solo entró en los últimos 10 minutos contra el Manchester City.

    • Anuncios
  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    En su camino de salida

    Pero Casemiro es incluso más importante de lo que sugieren los resultados. El United no ha concedido un gol con él en el campo desde que Jaidon Anthony anotó para el Burnley en agosto, mientras que en cinco minutos de que Amorim lo sacó contra el Fulham la semana anterior, los Cottagers igualaron. Cuando fue expulsado contra el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca volvió al partido y casi igualó, y cuando fue sacado contra el Liverpool después de haber sido amonestado en el minuto 58, el United perdió su impulso y luego su ventaja antes del gol de la victoria de Harry Maguire al final. También fue reemplazado en el minuto 70 contra el Brighton, y en cuatro minutos las Gaviotas anotaron el primero de sus dos goles, amenazando con una remontada hasta el gol tardío de Bryan Mbeumo.

    Ganar en Liverpool, con Carragher en funciones de co-comentario, debió ser particularmente satisfactorio para Casemiro. Pero para ser justos con Carragher, él estaba lejos de ser el único crítico del brasileño durante una temporada 2023-24 muy difícil. Casemiro sufrió dos lesiones en su segunda temporada con el United después de una brillante primera campaña, y un par de semanas después del fiasco en Selhurst Park fue excluido del once inicial para la final de la FA Cup contra el Manchester City.

    En medio de mucha confusión, inicialmente fue nombrado en el banquillo en Wembley, solo para luego ser retirado del equipo por completo, y se le pudo ver vestido con un traje mientras sus compañeros de equipo bailaban en el campo tras lograr la sorprendente victoria sobre sus rivales locales. Eso pareció que podría ser su último acto como jugador del United y fue efectivamente puesto en el mercado ese verano, ya que el club le puso un precio de 30 millones de libras.

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Preguntas de "intensidad"'

    Aunque se exploraron movimientos hacia Arabia Saudita y Turquía, no hubo interesados, y aunque hubo cierto optimismo respecto a la mejoría en la condición física de Casemiro ese verano, todo se desvaneció semanas después en la campaña cuando cometió dos errores en la terrible derrota en casa por 3-0 ante el Liverpool y fue sustituido al medio tiempo por el inexperto Toby Collyer. Casemiro no inició otro partido de liga bajo el mando de Ten Hag durante seis semanas. 

    El entrenador interino Ruud van Nistelrooy utilizó al veterano mucho en sus cuatro partidos a cargo después de que Ten Hag fuera despedido, y Amorim comenzó con Casemiro en los dos primeros partidos de liga de su mandato. Pero al parecer al nuevo entrenador no le gustó lo que vio, ya que Casemiro fue un suplente no utilizado en 12 de los siguientes 15 partidos.

    Los tres partidos que jugó durante ese periodo incluyeron ser ingresado al campo solo por un minuto contra Leicester City en la FA Cup y una pésima actuación del equipo en la derrota por 2-0 ante Newcastle, cuando él y Christian Eriksen fueron superados en el centro del campo. Casemiro sólo volvió al equipo contra el Tottenham después de una crisis de lesiones que afectó a Kobbie Mainoo y Collyer, y al ser preguntado en enero por qué Casemiro apenas figuraba para él en ese momento, Amorim hizo una evaluación poco halagadora del brasileño.

    "Entendemos que Casemiro tiene otras cosas hoy en día," dijo a TNT Sports México. "La inteligencia que tiene, la comprensión del juego, entender dónde va a caer el balón, pero estamos en una liga donde puedo ver, incluso en competiciones europeas, que la diferencia de intensidad es grande. Y así, siento que este equipo también necesita jugadores con una intensidad muy alta. Necesitaba algunos jugadores en ciertas posiciones con un ritmo ligeramente diferente."

    Amorim más tarde criticaría a Antony de manera similar cuando comenzó a brillar cedido en el Real Betis.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rugiendo de nuevo a la vida

    Casemiro resurgió en la primavera, comenzando ocho de los últimos partidos de liga de United y los siete de sus partidos de eliminación directa de la Europa League, durante los cuales contribuyó en tres de los goles en la increíble remontada en tiempo extra contra el Lyon y anotó en la ida de la semifinal contra el Athletic Club. Esas actuaciones le valieron una convocatoria de regreso a la selección de Brasil bajo Carlo Ancelotti, su antiguo jefe en el Madrid, y fue un verano tranquilo en el frente de transferencias ya que estaba claro que Casemiro seguía siendo un miembro valioso del equipo de United al entrar en el último año de su contrato.

    Amorim cambió posteriormente de opinión, y en abril elogió al mediocampista por recuperarse y volver al equipo: "No estaba jugando porque entendí en ese momento que no era la mejor opción para la forma en que queremos jugar. Pero continuó trabajando. Miro a mis jugadores de la misma manera. Si mejoran lo que pedimos, tienen la oportunidad. Si juegan bien, continúan jugando. Esa fue la situación de Casemiro. Todo el crédito es para el jugador."

    A pesar de la mejora de Casemiro, United quiso fichar a un mediocampista adicional en el verano. Carlos Baleba era su máxima prioridad, pero el Brighton no estaba interesado en venderlo, y United debería estar agradecido por eso porque, hasta ahora, Casemiro ha superado al internacional camerunés de 21 años, quien fue sacado antes de la hora el sábado. Y así, mientras Baleba fue objeto de abucheos de pantomima al salir por no mudarse al United, Casemiro recibió una recepción estruendosa de los aficionados locales cuando fue reemplazado, su nombre resonando en Old Trafford.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Ejemplo para todos'

    Amorim se unió al coro de elogios para el jugador de 33 años: "Es tan importante para nosotros. [El sábado] corrió mucho, tuvo que presionar muy alto y luego volver y lo está haciendo. Así que estoy muy contento con él y los otros chicos deben mirar a Casemiro."

    Pero siendo Amorim, a quien le gusta acompañar cualquier elogio con una dosis igual de crítica, hubo un recordatorio de cómo era la vida para su titánico mediocampista cuando llegó. "Al principio estaba detrás de todos los mediocampistas, incluso de Toby", dijo el entrenador, recordándole a Casemiro que estaba detrás en el orden jerárquico de un jugador que ahora está cedido en el Championship con el West Brom, para quienes ha comenzado solo dos partidos de liga. "Luchó y trabajó y ahora está de vuelta en el equipo nacional. Aporta mucha experiencia, es un ejemplo para todos. Entendemos que el fútbol puede cambiar muy rápido. Solo necesitas trabajar. Vas a jugar si haces las cosas correctas."

    Casemiro ha estado haciendo las cosas correctas a lo largo de su carrera. Antes del partido contra el Brighton, reportó para entrenamiento individual, junto con Matheus Cunha, un día antes. Cunha y Mbeumo acapararon los titulares por su papel en la victoria, pero Casemiro ha estado recuperando el respeto que ganó en su primera temporada.

    En ese entonces, transformó la fortuna del United cuando llegó desde Madrid solo días después de que el equipo fuera goleado 4-0 por el Brentford. Le dijo a su agente que "arreglaría" el desastre en el United y en pocas semanas ayudó a cambiar el rumbo para Tenn Hag, impulsando al United a terminar tercero en la liga, ganar su primer trofeo en seis años y alcanzar la final de la FA Cup. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    El fútbol nunca lo dejó

    El hombre que ganó cinco Ligas de Campeones y tres títulos de La Liga con el Madrid luego nombró esa campaña 2022-23 como la mejor de su carrera a nivel individual. Celebró ganar la Carabao Cup contra el Newcastle con tanto entusiasmo, si no más, que esos muchos éxitos con los trofeos con Los Blancos.

    La reverencia que había disfrutado esa temporada y en sus muchos años con el Madrid se marchitó un año después, un recordatorio, como mencionó Amorim, de cuán rápido pueden cambiar las narrativas en el fútbol. Casemiro, sin embargo, nunca dejó de creer en sí mismo y vale la pena revisar una entrevista que hizo con Sky Sports un par de semanas después del ataque de Carragher: "¿Fui considerado uno de los mejores fichajes de la Premier League la temporada pasada, y ahora ya no valgo nada? La crítica es irrespetuosa. Entonces, cuando falta el respeto, es preocupante, y yo tampoco tengo que respetar eso."

    Casemiro nunca perdió el respeto de Amorim, a diferencia de Alejandro Garnacho y Marcus Rashford cuando salieron del once inicial. En mayo, sorprendentemente calificó la temporada pasada, en la que el United terminó en el 15.º lugar y en la que pasó meses fuera del panorama, como una de las mejores de su carrera, diciendo a ESPN: "Puede estar seguro de que, por supuesto, quiere ganar títulos, pero una de las temporadas más exitosas de mi carrera, sin duda, fue esta. Por darle la vuelta a la situación, con trabajo duro y dedicación."

    Casemiro todavía sigue dándole la vuelta con trabajo duro y dedicación. El fútbol nunca lo abandonó, solo se tomó un descanso. Y tiene mucho más que dar.

