'Estamos en la mierda' - La sincera evaluación de Curtis Jones sobre los problemas del Liverpool tras la goleada del PSV

Tras la derrota 4-1 de Liverpool ante PSV el miércoles por la noche, que se produjo días después de una derrota en casa 3-0 ante Nottingham Forest, el centrocampista Jones no se contuvo al analizar la pésima racha de su equipo. El internacional inglés dijo que sus resultados han sido "inaceptables" y que todos necesitan mejorar.

Le dijo a RTE: "No tengo las respuestas. Honestamente, no las tengo. Le estoy diciendo eso a todo el mundo. Simplemente es inaceptable. Ni siquiera tengo que esperar para pensarlo. Ya pasó el enojo interno. Estoy en un punto donde simplemente no tengo las palabras. Es difícil porque juego para el equipo que apoyo. Soy un fanático, y he visto a este club toda mi vida. En mucho, mucho tiempo, no he experimentado un equipo de Liverpool pasando por un periodo como este con resultados como estos. Pero al final del día, todavía tenemos ese escudo en el pecho. Y hasta que ese escudo se vaya, siempre vamos a luchar. Vamos a intentar devolver a este equipo a donde debe estar, mostrarle a todos nuevamente de qué se trata este club y por qué la gente lo llama el mejor equipo del mundo. Pero ahora mismo, estamos en la m****a, y necesita cambiar."