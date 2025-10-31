¿Es Marcus Rashford el culpable de los problemas de gol del Aston Villa? Ollie Watkins podría seguir 'molesto' con Unai Emery por el trato de 'hombre principal'
El periodo lleno de acontecimientos de Rashford en Villa Park
El movimiento de cesión de Rashford al Aston Villa a mediados de la temporada 2024-25 fue visto como un golpe maestro en su momento. Una opción de compra de £40 millones ($52.5m) estaba incluida en el acuerdo, y Emery estaba encantado de contar con un nombre probado en la Premier League, uno que tenía hambre de reavivar su chispa, en sus filas. El delantero fue parte de la carga de Villa a las semifinales de la FA Cup y los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para muchos aficionados, el momento culminante de Rashford llegó en el emocionante enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain en este último. Con el Villa perdiendo 5-1 en el agregado y enfrentándose a la eliminación, Rashford se transformó en un hombre poseído. Desgarró la defensa del PSG, inspirando una notable remontada de 3-2 en la noche y acercando al Villa a un gol de una remontada histórica. Pero mientras Rashford disfrutaba de su resurgimiento, Watkins se quedaba observando desde las sombras, su propia forma disminuyendo a medida que Emery reestructuraba el ataque en torno al marginado del United.
- Getty Images Sport
Heskey da la voz de alarma
El ex delantero de Inglaterra y del Villa, Emile Heskey, cree que no se debe subestimar el impacto emocional de ese período. Ha advertido que Watkins podría seguir sintiéndose afectado por la preferencia de Emery por Rashford.
En una entrevista con 10bet Casino, Heskey dijo: "Los últimos 12 meses pueden haber sido difíciles para Ollie Watkins. Como jugador, eres humano y quieres que tu entrenador te respalde. Así que ver a Rashford convertirse en el hombre principal podría haberle molestado. Si miras lo que ha hecho Ollie, ha sido el mejor delantero inglés en la liga durante un tiempo, desde que Harry Kane se fue. Deberías respaldar eso y darle la confianza para avanzar más. Pero los jugadores también son responsables de su propio rendimiento, y tal vez Watkins necesite hacer más."
Informes sugirieron que Watkins incluso estaba abierto a un nuevo desafío, con el United monitoreando su situación de cerca. Si los Red Devils hubieran fallado en conseguir a Benjamin Sesko del RB Leipzig, Watkins era visto como una alternativa rentable.
Problemas de anotación para el Villa
Watkins ha logrado solo un gol en 13 apariciones esta temporada ya que ha estado luchando por redescubrir la agudeza que una vez lo convirtió en una amenaza constante. A pesar de la sequía de Watkins, el Villa sigue por encima de sus posibilidades bajo el mando de Emery. Nueve partidos en la campaña, están solo a dos puntos del cuarto lugar, el Sunderland, y permanecen firmemente en la mezcla por un puesto en la Liga de Campeones. Su victoria por 1-0 sobre el Manchester City a principios de este mes, sellada por el clínico golpe en la primera mitad de Matty Cash, mostró que el conocimiento táctico de Emery permanece intacto. Sin embargo, también expuso la mayor debilidad del Villa, la falta de filo frente a la portería. Con solo nueve goles en la liga hasta ahora, el más bajo entre los diez mejores clubes, el equipo de West Midlands corre el riesgo de ver su impresionante estructura socavada por la ineficacia en el ataque. Heskey no se anduvo con rodeos al evaluar el dilema atacante del Villa.
"Creo que necesitan goleadores," dijo. "El Villa bajo Emery lo ha hecho muy bien, pero siempre necesitas goles. Necesitan que Ollie Watkins y otros delanteros den un paso adelante y contribuyan. Pueden crear oportunidades, y realmente necesitan que la gente las termine. También hicieron muy bien contra el City. Fueron agresivos, poniéndose en la línea de fuego, pero necesitamos ver ese tipo de compromiso cada semana. También necesitan que la gente finalice las cosas en el otro extremo."
- Getty Images Sport
Nubes de lesiones se ciernen antes del choque contra el Liverpool
El próximo desafío de Villa será en Anfield, donde se enfrentarán a un Liverpool afectado por lesiones que está desesperado por revertir su propia caída. Los Reds de Arne Slot están sin su delantero estrella Alexander Isak, el portero Alisson Becker y el centrocampista Curtis Jones. Aun así, Emery tiene sus propios problemas. Andres Garcia, Youri Tielemans y Emiliano Buendia son dudas, mientras que el centrocampista cedido Harvey Elliott no es elegible para enfrentarse a su club de origen.