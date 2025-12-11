Erling Haaland revela el impacto psicológico de la ausencia de Kylian Mbappé tras la victoria del Manchester City sobre el Real Madrid

Los gigantes de la Premier League, el Manchester City, viajaron a España anticipando que el campeón del mundo Kylian Mbappé sería un verdadero desafío para su defensa. Aunque se conocía que arrastraba una lesión, Xabi Alonso lo incluyó en la alineación del día del partido.

Sin embargo, el internacional francés permaneció en el banquillo incluso cuando el Real Madrid se vio abajo en la segunda mitad de un duelo crucial. El gol inicial de Rodrygo fue igualado por Nico O’Reilly y un penal transformado por Haaland.

El club decidió no arriesgar la condición física de Mbappé, quien lidiaba con molestias en la rodilla. Alonso necesita al ‘Galáctico’ de 26 años en plena forma para mantener viva la lucha por el título de LaLiga 2025-26, que hasta ahora ha sido inestable.