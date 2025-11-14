Erling Haaland celebra la victoria con un enorme pedido de hamburguesas con queso después de su último doblete que pone a Noruega al borde de la clasificación para el Mundial

Otro doblete fue registrado por Noruega mientras derrotaban a Estonia 4-1 en su último partido de clasificación. Ese letal doblete ha llevado a Haaland a 30 goles en la campaña a lo largo de 19 apariciones para club y país.

Registró cinco tantos en una goleada 11-1 de Moldavia en septiembre, antes de anotar un hat-trick contra Israel en octubre. Haaland también ha marcado 19 goles para el City en 11 apariciones - con 14 de esos goles en acción de la Premier League.

Haaland ha logrado bastante a nivel de club - con la gloria de la Champions League formando parte de un triunfo de Triplete con el City en 2022-23 - pero ha estado esperando algo para celebrar en el escenario internacional.

Salvo un colapso sorprendente contra Italia el domingo, Haaland ahora está contando los días para una aparición en las finales de la Copa del Mundo. Los fans cantaban “Noruega va al Mundial” durante su cómoda victoria sobre Estonia.