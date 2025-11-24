Eric García parece dispuesto a rechazar la oferta del PSG mientras las negociaciones para la extensión de su contrato con el Barcelona cobran fuerza

Según un informe de Mundo Deportivo, las negociaciones entre el club y el defensa central han alcanzado las "etapas finales", con un acuerdo en principio ahora en vigor después de semanas de discusiones. El contrato actual del jugador de 24 años expira el próximo verano, pero su impresionante forma bajo Flick ha llevado al club a actuar decisivamente para asegurar sus servicios para el futuro previsible.

La renovación llega en medio de un interés significativo por parte del PSG. Los campeones franceses, dirigidos por el ex entrenador del Barcelona y de España Luis Enrique, supuestamente tenían una oferta sobre la mesa para el defensor. Enrique conoce bien a García desde su tiempo juntos en la selección española, apreciando sus habilidades para jugar con el balón y su inteligencia táctica. Sin embargo, García ha optado por quedarse en lo que considera su "casa", priorizando el proyecto bajo Flick sobre una reunión con su ex entrenador nacional en París.

La intrusión del PSG en la situación supuestamente causó un retraso en la hoja de ruta establecida por el Barcelona para las renovaciones de contratos, que también incluye figuras como Jules Kounde, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Sin embargo, el informe de España indica que García permanece firme en su compromiso con el Blaugrana.

García se siente "completamente feliz" con su papel actual en el equipo y cómodo dentro del vestuario, que cuenta con numerosos compañeros de La Masia y de la selección nacional. Su conexión con el club, habiendo regresado en una transferencia gratuita desde el Manchester City en el verano de 2021 después de haber pasado por sus categorías juveniles, juega un papel significativo en su decisión.

El Barcelona ve a García como una parte fundamental de su equipo, añade el informe, e incluso lo considera un posible futuro capitán debido a sus cualidades de liderazgo y entendimiento de la filosofía del club. La finalización del nuevo contrato ahora se describe simplemente como una cuestión de programar la firma.