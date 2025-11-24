Eric García parece dispuesto a rechazar la oferta del PSG mientras las negociaciones para la extensión de su contrato con el Barcelona cobran fuerza
García rechaza la oferta del PSG para quedarse en Barcelona
Según un informe de Mundo Deportivo, las negociaciones entre el club y el defensa central han alcanzado las "etapas finales", con un acuerdo en principio ahora en vigor después de semanas de discusiones. El contrato actual del jugador de 24 años expira el próximo verano, pero su impresionante forma bajo Flick ha llevado al club a actuar decisivamente para asegurar sus servicios para el futuro previsible.
La renovación llega en medio de un interés significativo por parte del PSG. Los campeones franceses, dirigidos por el ex entrenador del Barcelona y de España Luis Enrique, supuestamente tenían una oferta sobre la mesa para el defensor. Enrique conoce bien a García desde su tiempo juntos en la selección española, apreciando sus habilidades para jugar con el balón y su inteligencia táctica. Sin embargo, García ha optado por quedarse en lo que considera su "casa", priorizando el proyecto bajo Flick sobre una reunión con su ex entrenador nacional en París.
La intrusión del PSG en la situación supuestamente causó un retraso en la hoja de ruta establecida por el Barcelona para las renovaciones de contratos, que también incluye figuras como Jules Kounde, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Sin embargo, el informe de España indica que García permanece firme en su compromiso con el Blaugrana.
García se siente "completamente feliz" con su papel actual en el equipo y cómodo dentro del vestuario, que cuenta con numerosos compañeros de La Masia y de la selección nacional. Su conexión con el club, habiendo regresado en una transferencia gratuita desde el Manchester City en el verano de 2021 después de haber pasado por sus categorías juveniles, juega un papel significativo en su decisión.
El Barcelona ve a García como una parte fundamental de su equipo, añade el informe, e incluso lo considera un posible futuro capitán debido a sus cualidades de liderazgo y entendimiento de la filosofía del club. La finalización del nuevo contrato ahora se describe simplemente como una cuestión de programar la firma.
El papel crucial de Hansi Flick en el resurgimiento de García
La situación actual de Eric García como un elemento intocable en la defensa del Barcelona marca un cambio significativo respecto a su situación de hace solo unos meses. Tras pasar la campaña 2023-24 cedido en el Girona, donde disfrutó de una temporada exitosa ayudándolos a clasificarse para la Liga de Campeones, García al parecer albergaba dudas sobre su papel al regresar a su club de origen.
Mundo Deportivo afirma que García consideró solicitar otra cesión durante la reciente ventana de transferencias de verano para asegurar tiempo de juego regular. Sin embargo, Flick intervino, disuadiendo al defensor de irse y asegurándole su importancia para el equipo.
El entrenador alemán ha respaldado esas garantías con tiempo de juego significativo y, al parecer, ha dejado claro a la directiva del club que "absolutamente no quiere perder" a García, valorando mucho su consistencia y adaptabilidad.
Estadísticas de la temporada 2025-26 y versatilidad de Eric García
La fe mostrada por Hansi Flick se refleja en las estadísticas de la temporada 2025-26 hasta ahora. García actualmente ostenta la distinción de haber jugado más minutos que cualquier otro jugador en la plantilla del Barcelona esta campaña. Ha hecho 17 apariciones en todas las competiciones ya esta temporada, acumulando un total de 1,285 minutos en el campo. En La Liga, ha participado en 13 ocasiones, contribuyendo con un gol. También ha sido una presencia constante en la Liga de Campeones, comenzando tres de los cuatro partidos de Barcelona en la competición hasta ahora.
Su valor para Flick radica no solo en su disponibilidad, sino en su versatilidad. Aunque principalmente es un defensa central, García es capaz de operar como lateral derecho o como mediocampista defensivo. El informe español destaca que su rendimiento se considera un "sólido siete de diez, sin importar dónde juegue," una cualidad muy valorada dado el exigente calendario de encuentros. Su reciente actuación contra el Athletic Club fue destacada como "sobresaliente," consolidando aún más su lugar en el once titular.
¿Qué sigue para Barcelona y Eric García?
Con el acuerdo en principio alcanzado, la prioridad inmediata para Barcelona y los representantes de García es firmar oficialmente el nuevo contrato a largo plazo, poniendo fin a cualquier especulación sobre su futuro.
En el campo, el Barcelona está entrando en un período congestionado de partidos que conducen al receso de invierno. La durabilidad de García y su capacidad para cubrir múltiples posiciones defensivas serán puestas a prueba mientras Flick intenta gestionar su plantilla a través de los compromisos de La Liga y la Liga de Campeones. El Barcelona dependerá en gran medida de la consistencia de García mientras buscan mantener su desafío por los honores nacionales y europeos en los próximos meses.