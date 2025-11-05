Equipaciones del Mundial 2026: Argentina, Alemania, México, España y todos los uniformes de las 48 selecciones participantes

Con el invierno acercándose para muchos alrededor del mundo, solo podemos soñar con un verano lleno de fútbol. Falta poco para que llegue la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dará inicio el, cuandose unan para albergar lo que promete ser

Lionel Scaloni y la selección de Argentina buscarán defender su título mundial, obtenido en Qatar 2022. Fue la tercera conquista histórica del país en la Copa del Mundo, cuando Lionel Messi y compañía finalmente levantaron el codiciado trofeo.

De cara a la competencia, algunas de las marcas deportivas más importantes, como adidas, Nike y PUMA, han presentado nuevos uniformes, ofreciendo renovadas apariencias en el campo de juego. El 5 de noviembre de 2025, adidas lanzó los uniformes de local para 22 selecciones, incluyendo a los actuales campeones Alemania, España, Bélgica, los coanfitriones México y muchas más.

La colección busca combinar las identidades visuales y tradiciones históricas de cada nación, reinterpretándolas con una estética moderna y futurista que resalta tanto el orgullo nacional como la innovación en el diseño deportivo.

adidas

La audaz colección de camisetas refleja el espíritu de cada nación, combinando colores y patrones que celebran los elementos más representativos de su identidad. Desde su rica historia y paisajes emblemáticos, hasta su arquitectura tradicional y los diseños icónicos de camisetas del pasado, cada uniforme busca unir a los aficionados bajo una pasión compartida por su país.

Ya sea que planees ver los partidos en casa, organizar una reunión con amigos o incluso viajar para presenciar la Copa del Mundo en vivo, necesitarás lucir tu camiseta con orgullo. Por eso, GOAL te presenta un desglose completo del lanzamiento, para que puedas equiparte y prepararte para el gran torneo:

