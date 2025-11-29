¿El secreto del éxito del Arsenal? Martin Zubimendi es comparado con Rodri, mientras los Gunners finalmente parecen lo suficientemente fuertes para poner fin a una sequía de 22 años sin títulos

Mendieta no es el único fan de Zubimendi. De hecho, el talismán del City, Rodri, él mismo elogió al español en septiembre.

"Es un gran jugador. Tiene la disciplina y la mentalidad que pueden llevarlo a convertirse en uno de los mejores, si es que no lo es ya. Hablé con él el otro día y le dije que era su momento, que le dejaba las llaves del equipo [de España]", dijo el jugador de 29 años.

Y esta semana, la estrella del Arsenal, Declan Rice, habló sobre lo integral que se ha vuelto Zubimendi para los Gunners en poco tiempo. El internacional inglés lo describió como un "jugador increíble" con el que es un placer jugar al lado.

Le dijo a TNT Sports esta semana: "Sí, ha sido muy fácil jugar con él. Solo lo fichamos en el verano y por lo general lleva un tiempo crear una conexión, pero desde el primer momento que tuvimos juntos en la pretemporada, pude notar que iba a jugar un buen fútbol con él. Simplemente me gustó mucho como persona y como jugador.

"A medida que han pasado los partidos, nuestra comprensión mutua ha sido excepcional. Es un tipo muy agradable. Es el número 6 de España y sabemos cómo son los números 6 españoles. Son los mejores en la fase inicial de la jugada, al girarse con el balón y jugar hacia adelante, jugando en espacios y eso es exactamente lo que tenemos con él. Todos confiamos en él con el balón. Si hay un jugador sobre ti, es fácil simplemente darle el balón y todos nos sentimos muy seguros con él. Ha sido muy bueno para nosotros, un jugador increíble."