El Rondo: La última parada de Lionel Messi, los que fueron pasados por alto y quiénes deben ser incluidos en el FIFPRO World 11 de 2025

La lista de nominados al World 11 de FIFPRO ha sido publicada, y los ganadores de 2025 se anunciarán el 3 de noviembre. Los premios individuales tienden a acaparar los titulares, pero este podría significar un poco más. Eso se debe a que el World 11 es votado por otros jugadores.

Y la lista de 26 nominados al World 11 Masculino de FIFPRO es digna de leer. Hay una fuerte representación del PSG, después de que el equipo de la Ligue 1 ganara la Liga de Campeones la temporada pasada. También hay reconocimiento para el Liverpool tras su triunfo en la Premier League 2025. Algunas de las selecciones son un poco más controvertidas.

Se puede cuestionar la presencia de Cristiano Ronaldo, al igual que la de Lionel Messi, aunque el delantero del Inter Miami ha aparecido en 17 ediciones previas del World 11 de FIFPRO, más que cualquier otro jugador.

Por supuesto, lo grandioso de los premios es que fomentan el debate. Con ese fin, los escritores de GOAL US lo analizan todo en una edición especial del World 11 de FIFPRO de... El Rondo.

