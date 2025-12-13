+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
El reemplazo de Mohamed Salah en el Liverpool: si no es Antoine Semenyo, ¿entonces quién? Ocho opciones de transferencia para Arne Slot y compañía ante la posible salida del egipcio

Seguramente no hay vuelta atrás para Mohamed Salah en el Liverpool tras su muy pública arremetida contra el club y el entrenador Arne Slot. Los Reds podrían estar preparándose para una venta millonaria, mientras que los poderes de la Pro League saudita han confirmado efectivamente que harán todo lo posible para llevar al Rey Egipcio al Medio Oriente. Ahora, los campeones de la Premier League deben mirar hacia el futuro.

Habiendo acusado al club de 'tirarlo debajo del autobús' y revelando que su relación con Slot ahora es inexistente, la brillante era de Salah en Anfield parece estar llegando a un triste final. Si eso será en enero o en el verano aún está por verse, pero se está volviendo cada vez más claro que los Reds deben implementar su plan de sucesión.

A medida que se asienta el polvo tras el explosivo estallido del jugador de 33 años, se ha informado que Liverpool no tiene intención de darle a su talismán una gran despedida en Anfield en su último partido antes de que se dirija a la Copa Africana de Naciones, ya que buscan proteger su posición de negociación al no hacer un evento de su salida. De hecho, Slot no ofreció garantía de que siquiera jugará contra Brighton el sábado en lo que podría ser su último partido para el club.

Mientras se dice que el Liverpool no quiere vender, los jefes de la Saudi Pro League han dejado una vez más muy claro que quieren comprar, y parece solo una cuestión de tiempo antes de que llegue una oferta. Con el futuro de Salah ahora insostenible, el club debe planificar - pero ¿quién podría ocupar el vacío? Bournemouth's Antoine Semenyo ha surgido como una posibilidad seria esta semana, aunque los Reds enfrentarían una dura competencia de Manchester City y Tottenham y su forma ha disminuido en las últimas semanas. Hemos analizado en profundidad la posible llegada del ghanés aquí.

Si ese movimiento fallara, ¿cuáles son las alternativas? A continuación, GOAL evalúa las opciones de los Merseysiders...

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Probablemente un outsider en este concurso de sucesión, Bakayoko ha sido durante mucho tiempo un objetivo de Liverpool desde que se destacó en el PSV Eindhoven, incluso declaró en enero de 2025 que "definitivamente podría unirse" a los Reds después de un gol de la Liga de Campeones contra ellos. Sin embargo, esos vínculos se han silenciado últimamente y el belga ha dado el siguiente paso en su carrera.

    El extremo se unió al RB Leipzig en el verano en lo que parece un movimiento clásico de trampolín, pero después de un comienzo rápido se ha desvanecido y ahora se encuentra en un papel secundario en el este de Alemania. No sería una sorpresa si los Reds aún lo estuvieran monitoreando, y podría representar una solución más económica y a corto plazo si Salah se marcha tan pronto como en enero.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    Había una sensación de que Barcola era 'el otro extremo' en el Paris Saint-Germain la temporada pasada, con Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue acaparando el protagonismo mientras los gigantes franceses se lanzaban a esa esquiva primera corona de la Liga de Campeones. Su estatus como tercera opción en el ataque por las bandas en la capital francesa llevó a vínculos genuinos con el Liverpool en el verano, y esos ahora han resurgido con el futuro de Salah en seria duda.

    Sin embargo, los problemas de lesiones de Doue en los primeros meses de 2025-26 han permitido a Barcola recuperar su puesto de titular, y el hecho de que su compañero de equipo aún no haya regresado a la acción mientras se acerca la ventana de transferencias de enero prácticamente descarta la posibilidad de una salida en el Año Nuevo. Dicho esto, los Reds bien podrían haber hecho el trabajo preliminar para un acuerdo de verano que costaría más de 100 millones de euros (88 millones de libras/117 millones de dólares).

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Una gran razón por la cual el mencionado Bakayoko ha tenido dificultades para conseguir tiempo de juego últimamente es que Diomande ha sido una revelación para Leipzig esta temporada. Fichar al marfileño parece ser un negocio típicamente astuto por parte del Grupo Red Bull; el joven de 19 años costó solo €20 millones (£17.5 millones/$23.5 millones) cuando llegó del Leganés en verano, y el club de la Bundesliga ya parece estar en camino de obtener una considerable ganancia en su inversión.

    La decisión del entrenador Ole Werner de cambiar a Diomande de la banda izquierda a la derecha en octubre ha resultado ser transformadora, rindiendo un increíble nueve participaciones en goles en sus últimos siete partidos, incluido un hat-trick en la segunda mitad contra Frankfurt. Un rápido y deslumbrante regateador que claramente tiene buen ojo para el gol, el joven marfileño podría ser el sucesor ideal a largo plazo de Salah - pero Leipzig no tendrá prisa por dejarlo ir.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Una de las estrellas no reconocidas de la temporada de la Premier League hasta ahora, Ouattara ha dado a Brentford un buen rendimiento en relación a su costo tras su traslado por el récord del club de £42.5 millones ($57 millones) desde Bournemouth en el verano. El versátil atacante de Burkina Faso ha sido instrumental en el inesperado ascenso de su equipo en la tabla bajo la dirección de Keith Andrews en la primera mitad de la temporada, acumulando un total combinado de siete goles y asistencias al momento de escribir esto, a pesar de haberse perdido los dos primeros partidos de la campaña por lesión.

    Aunque es una opción poco convencional, como alguien que ha probado su valía en la Premier League y que todavía tiene solo 23 años, Ouattara seguramente representaría una mejor relación calidad-precio que varios otros nombres en esta lista, con el spree de gasto del verano de Liverpool disipando la necesidad de reemplazar necesariamente a Salah con otro superestrella comprobada. Al igual que el hombre en cuyos grandes zapatos estaría entrando, podría desarrollarse en un héroe en Anfield.

  • Pulisic MilanGetty Images

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Dependiendo de a quién creas, Pulisic ha estado en el radar del Liverpool durante años, desde el momento en que la estrella estadounidense surgió en el Borussia Dortmund, cuando el exjefe del BVB, Jurgen Klopp, estaba a cargo en Anfield. Desde entonces, ha jugado para el Chelsea y el AC Milan sin que los Reds formalicen su interés reportado, quizás esperando su momento en segundo plano, pero ahora podría ser el momento oportuno para actuar, especialmente a la luz de la saga en desarrollo de Salah.

    Después de un período plagado de lesiones en Stamford Bridge, Pulisic ha superado en gran medida sus problemas de forma física y ha sobresalido en Italia durante dos temporadas y un poco más impresionantes, culminando en que emergiera como el máximo goleador conjunto de la Serie A esta temporada junto al delantero de Inter Lautaro Martínez con siete goles, mientras tiene 11 contribuciones en 12 partidos en todas las competiciones. Admitido, ha estado jugando más céntricamente últimamente, pero el talismán del USMNT se ha desarrollado exactamente en el tipo de atacante influyente por el que el Liverpool podría haber estado jugando a largo plazo.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Rodrygo (Real Madrid)

    La opción glamorosa, el Liverpool ha sido promocionado como un posible destino para Rodrygo prácticamente desde que Xabi Alonso asumió el mando en el Real Madrid este verano, con el internacional brasileño evidentemente no siendo muy apreciado por el nuevo entrenador; ha jugado menos de 400 minutos en los 14 partidos de La Liga de Los Blancos hasta ahora. Eso, combinado con el estallido de Salah, ha llevado inevitablemente a que esos rumores de transferencia resurjan.

    Pero con dos años y medio todavía restantes en su contrato, Rodrygo no saldría barato: probablemente exigiría una tarifa superior a los 100 millones de euros, y ahora podría estar inclinado a esperar el resto del mandato de Alonso a medida que aumenta la presión sobre el exjugador del Liverpool después de una caída en el rendimiento y los resultados en el Bernabéu. Un nuevo entrenador traería un nuevo comienzo. También está bastante claro que en realidad no quiere dejar Madrid. "Mientras el Real Madrid me quiera, estaré aquí", dijo en octubre.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams finalmente debería estar en movimiento en los próximos meses a pesar de haber comprometido su futuro inmediato al Athletic Club el verano pasado, mucho para gasto y vergüenza de Barcelona. A medida que comienzan a planificar la vida sin Salah, no sería una sorpresa ver a Liverpool posicionarse para hacerse con Nico lo antes posible; el internacional español representa un objetivo alcanzable de extremo de alto nivel que tiene el potencial de ser un reemplazo a largo plazo para el egipcio, aunque requeriría cierta flexibilidad posicional ya que es predominantemente un extremo izquierdo.

    La competencia por la firma del joven de 23 años podría resultar ser el mayor obstáculo para conseguirlo, sin embargo. Anteriormente se había informado que Barcelona es su destino preferido, aunque esos puentes pueden haber sido quemados. Arsenal y Bayern Munich son otros pesos pesados europeos que se cree que tienen un serio interés en el extremo, cuya nueva cláusula de rescisión se sitúa en un competitivo €90m (£79m/$106m).

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ...o la opción de último momento?

    Pero, ¿realmente necesita Liverpool gastar un centavo? Esa es una pregunta que deberán considerar seriamente, ya que tienen a alguien en sus filas que podría ahorrarle una suma significativa de dinero a largo plazo, pero apoyarlo requerirá una gran cantidad de confianza por parte de Slot y la junta del club. Ante la ardua tarea de reemplazar a Salah, ¿podría Rio Ngumoha llenar el vacío para los Reds?

    El joven de 17 años tiene un potencial generacional, y se ha informado que las búsquedas de transferencias anteriores -como en el caso de Barcola- se han cancelado para no bloquear el camino del joven hacia el primer equipo. La salida del egipcio lo despejará por completo. Además, Liverpool no debería necesitar el tipo de rendimiento de su nuevo extremo derecho que Salah ha ofrecido año tras año, con la intención de gastar más de £240m ($322m) en Alexander Isak y Florian Wirtz, seguramente para asegurar que esa carga se comparta en el futuro.

