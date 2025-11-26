¿El próximo trabajo de Diego Simeone? El entrenador del Atlético de Madrid admite que se imagina un futuro con gigantes de la Serie A mientras se acerca a los 15 años con los colchoneros

La expectativa antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones entre el Atlético y el Inter ya era intensa, pero Simeone lo convirtió en un asunto de titulares globales. Hablando en la víspera del partido en el Metropolitano, el entrenador argentino recordó su vínculo emocional con los Nerazzurri, donde pasó dos temporadas como jugador entre 1997 y 1999.

Sus comentarios llegan durante una turbulenta campaña europea para el Atlético, marcada por fuertes victorias contra el Eintracht Frankfurt y el Union Saint-Gilloise, pero también derrotas perjudiciales ante el Liverpool y el Arsenal. Con la clasificación todavía incierta, el margen de error del club es mínimo, haciendo de la visita de los Nerazzurri un momento definitorio en su temporada.

Y, sin embargo, en lugar de enfriar el ambiente, Simeone optó por calentarlo, insinuando lo que podría ser su próximo capítulo. Eso preparó el escenario para su confesión más llamativa de la noche.