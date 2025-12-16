¡El 'nivel de exigencia elevado' de Lionel Messi! El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, revela metas ambiciosas para la temporada 2026 tras el 'épico' triunfo en la MLS Cup

El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi lideró nuevamente el camino para el Inter de Miami en 2025. Habiendo inspirado previamente los triunfos en la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, ayudó a conseguir el premio máximo al final de una campaña de play-off llena de nervios.

Los Vancouver Whitecaps fueron derrotados en la final de la MLS Cup en el Chase Stadium, mientras los Herons se preparan para despedirse de ese lugar y mudarse a un nuevo hogar construido a propósito. El GOAT argentino Messi volverá por más después de firmar una extensión de contrato por tres años.

Las exestrellas del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba se han retirado, con la posibilidad de que Luis Suárez se les una, pero el exdefensor del Real Madrid y Tottenham Sergio Reguilón ha sido adquirido y se dice que el prolífico delantero polaco Robert Lewandowski está en el radar de reclutamiento.