El Manchester United realiza un sorprendente acercamiento de transferencia por el excluido del Real Madrid Endrick ante preocupaciones sobre la condición física de Benjamin Sesko
- Getty Images Sport
Endrick ignorado por Alonso
Endrick completó su movimiento soñado del Palmeiras a Madrid en el verano de 2024, pero no tuvo suficiente tiempo de juego bajo el ex entrenador Carlo Ancelotti en su temporada debut en el Santiago Bernabéu. Aunque apareció en 37 partidos en todas las competiciones durante la campaña 2024-25, solo logró acumular 847 minutos en el campo.
La situación solo ha empeorado para Endrick desde que Xabi Alonso reemplazó a Ancelotti al frente este verano. El adolescente ha jugado solo un partido en la temporada actual, con las lesiones jugando un papel importante en su ausencia del campo. Sobre la falta de tiempo de juego de Endrick, Alonso ha dicho: "Las situaciones en nuestros partidos recientes han sido muy ajustadas desde que Endrick regresó. Espero que pueda obtener esos minutos pronto. Está entrenando bien, está listo, pero el momento adecuado tiene que llegar."
- Getty Images
El Manchester United apunta a fichar a Endrick
Según The Standard, el United no ha tenido éxito en su intento de fichar a Endrick debido a preocupaciones sobre la condición física de Sesko. El delantero esloveno sufrió una lesión después de entrar como suplente en el último partido de la Premier League del club contra el Tottenham. Después del juego, Amorim expresó su preocupación por la condición de Sesko al decir a los periodistas: "Porque es en la rodilla, no lo sabemos, necesitamos a Ben para ser un mejor equipo. No tengo idea. Porque es la rodilla, nunca se sabe". El delantero posteriormente se sometió a escaneos en su rodilla, que revelaron que la lesión no es muy grave y se espera que se recupere rápidamente.
Endrick está desesperado por buscar un préstamo en enero ya que no quiere perderse el Mundial de 2026 con Brasil y para asegurarse un lugar en el equipo de Carlo Ancelotti, necesita jugar tanto como sea posible. Se ha informado que el equipo de la Ligue 1 Lyon es el principal candidato para asegurar sus servicios.
Ancelotti le da algunos consejos a Endrick
Ancelotti ha sugerido que Endrick debería salir del Santiago Bernabéu si quiere entrar en su equipo de Brasil, diciendo a PLACAR: "Sí, hablé con él al principio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, de regreso, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él. Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar en el Mundial de 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en el Mundial de 2030, o el Mundial de 2034, y tal vez incluso el Mundial de 2038 (ríe). Creo que es importante para él volver a jugar y mostrar sus cualidades."
En septiembre, el entrenador italiano explicó por qué Endrick no tuvo muchas oportunidades en su campaña de debut en el Santiago Bernabéu. "Bueno, Endrick es como Estevao [Willian, en el Chelsea]. Es un gran talento. Creo que Estevao tuvo suerte. El problema con los jóvenes que van a Europa es que tienen un papel protagonista aquí, pero no mucho protagonismo allí. Entrené a Endrick durante un año y realmente me gustó como persona y como profesional. Y, obviamente, no jugó tan bien como podría, porque el Real Madrid tenía a Rodrygo, Vini; la competencia en un equipo grande es importante, y eso puede afectar un poco la progresión de un jugador."
- Getty Images Sport
El United también quiere un nuevo centrocampista.
Si bien su persecución de Endrick es nueva, el principal enfoque de United sigue siendo fortalecer su mediocampo y el club ha preparado una lista de seis posibles opciones de mediocampo, que incluye estrellas de la Premier League como Adam Wharton y Elliot Anderson. El entrenador Amorim todavía está trabajando en una reconstrucción del equipo que pueda impulsar a United de nuevo a la contienda por los trofeos más grandes.