El Manchester United realiza un sorprendente acercamiento de transferencia por el excluido del Real Madrid Endrick ante preocupaciones sobre la condición física de Benjamin Sesko

Ancelotti ha sugerido que Endrick debería salir del Santiago Bernabéu si quiere entrar en su equipo de Brasil, diciendo a PLACAR: "Sí, hablé con él al principio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, de regreso, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él. Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar en el Mundial de 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en el Mundial de 2030, o el Mundial de 2034, y tal vez incluso el Mundial de 2038 (ríe). Creo que es importante para él volver a jugar y mostrar sus cualidades."

En septiembre, el entrenador italiano explicó por qué Endrick no tuvo muchas oportunidades en su campaña de debut en el Santiago Bernabéu. "Bueno, Endrick es como Estevao [Willian, en el Chelsea]. Es un gran talento. Creo que Estevao tuvo suerte. El problema con los jóvenes que van a Europa es que tienen un papel protagonista aquí, pero no mucho protagonismo allí. Entrené a Endrick durante un año y realmente me gustó como persona y como profesional. Y, obviamente, no jugó tan bien como podría, porque el Real Madrid tenía a Rodrygo, Vini; la competencia en un equipo grande es importante, y eso puede afectar un poco la progresión de un jugador."