El Liverpool considera un gran movimiento de £65 millones por el astro del Bournemouth Antoine Semenyo en enero, pero enfrenta competencia de Manchester City, Tottenham y Manchester United

Cuando Semenyo firmó un nuevo contrato con Bournemouth hasta 2030 este verano, los posibles interesados pudieron haber sentido que sus esperanzas de ficharlo se habían reducido considerablemente. Sin embargo, los gustos de Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham recibieron un impulso después de que surgiera esta noticia de la cláusula de rescisión en octubre. Con la ventana de transferencias de enero a poco más de un mes, la especulación está aumentando nuevamente de que el internacional ghanés podría moverse en 2026. Sin embargo, el jefe de los Cherries, Andoni Iraola, no estaba dispuesto a entretener tales asuntos la semana pasada.

Él dijo a los periodistas: "Estamos en noviembre. Antoine es nuestro jugador, seguirá siendo nuestro jugador. En enero, pueden preguntarme sobre el mercado de enero, pero ahora mismo no me preocupa el próximo mercado. Es algo que especialmente saben que odio hablar en agosto, enero, los momentos en que el mercado está abierto, pero este no es uno de esos momentos. Es noviembre. Estoy más preocupado por la situación de los jugadores para jugar mañana, a corto plazo, las cosas que realmente importan y en enero hablaremos de lo que sea que pase, los jugadores que necesitemos. Pero no es algo que me preocupe hoy."