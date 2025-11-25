El jefe de Santos ofrece una actualización honesta sobre la nueva lesión de Neymar tras la retirada del delantero estrella del choque contra Internacional
Los problemas de estado físico de Neymar continúan
Neymar era optimista sobre comenzar de nuevo y revivir su carrera cuando se unió a su club de infancia, Santos, en enero de 2025. Acababa de recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de acción durante casi un año y medio, lo que llevó a los gigantes de la Pro League de Arabia Saudita, Al-Hilal, a rescindir de mutuo acuerdo el contrato del extremo estrella.
Sin embargo, su regreso no ha salido como se planeaba. Un retorno de siete goles y tres asistencias en 25 partidos en todas las competiciones no es gran cosa, y el jugador de 33 años ha estado repetidamente lesionado durante su segunda etapa en Santos. Sus constantes contratiempos de lesiones también han retrasado su regreso a la selección de Brasil y con solo una pausa internacional restante en marzo antes de que empiece la Copa del Mundo 2026, se enfrenta a una carrera contra el tiempo para demostrarse ante Carlo Ancelotti.
Después de recuperarse de una reciente lesión en los isquiotibiales, Neymar había figurado en el once inicial de Santos en sus últimos tres partidos de la Serie A, pero justo antes del enfrentamiento contra Internacional el lunes, BeIN Sports informó que había estado lidiando con molestias en la rodilla a lo largo de la semana.
- Getty
El jefe de Santos ofrece una actualización sobre Neymar
Tras un empate 1-1 contra Internacional, el jefe de Santos, Vojvoda, dijo a los reporteros: "El plan es que esté en el partido contra Sport. Tengo que hablar con él, no estoy en su presencia física y respetaré las decisiones de Neymar. Pero su compromiso es estar allí, siempre quiere estar allí. Antes del juego contra Mirassol, sintió molestias en la rodilla. También lo sintió durante el juego. Al día siguiente, experimentó molestias significativas en esa rodilla.
"Sabemos que tenemos partidos cada tres días. Con el viaje, llegaremos a Santos mañana por la tarde... Es un jugador que necesitamos para las tres rondas y nos ayudará. Es nuestro líder en el campo. Estará allí. Sintió que no podría cumplir con las exigencias del partido de hoy."
¿Santos ofrecerá un nuevo contrato a Neymar?
Neymar's current contract expires at the end of this year and he has yet to meet with Santos officials to negotiate a new contract. There is a possibility that the winger could consider returning to Europe, although club president Marcelo Teixeira appears confident a deal can be struck. He said earlier this month, "Neymar's project is the 2026 World Cup. If there's consensus, he will extend. There is great trust between him and the club, and I believe we'll find a solution at the right moment."
- AFP
¿Puede Neymar jugar en la Copa del Mundo 2026?
En este momento, la participación de Neymar en la Copa del Mundo parece un sueño lejano, considerando que ha jugado solo cuatro partidos desde septiembre. Sin embargo, el jefe de la Selección, Ancelotti, aún mantiene la esperanza de poder incluir al ex estrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain en el equipo que se dirigirá a América del Norte el próximo año.
El italiano dijo recientemente: "Neymar está en la lista de jugadores que pueden ir a la Copa del Mundo. Tiene seis meses para hacer la lista final. Neymar se ha recuperado, pero necesita mostrar rendimiento. Cuando termine la liga brasileña, tendrá un tiempo de vacaciones, y luego debe mostrar su calidad y condición física nuevamente."
El ex entrenador del Real Madrid también ofreció algunas palabras de consejo para el gran brasileño, mientras añadía: "La verdad es que el fútbol de hoy exige muchas cosas, no solo talento. También, condición física, intensidad. Ojalá Neymar pueda estar en su mejor nivel. Necesita jugar más centralmente, no como extremo. Los extremos en el fútbol de hoy son jugadores que también necesitas ayudar defensivamente. Cuando juegas un poco más por dentro el trabajo defensivo es mucho menor que si juegas como extremo."