Los jugadores del Inter protestan inmediatamente con vehemencia ante Manganiello, quien, en cambio, en el momento en que el balón entra en la portería, señala el centro del campo. Dumfries se lleva las manos a la cara, incrédulo; la revisión de Gariglio y Chiffi en la sala del VAR se alarga mucho, y el juego se reanuda tras más de tres minutos; el más vehemente en sus protestas es Chivu: el entrenador del Inter recibe primero una amonestación y, tras la concesión del gol, es expulsado y sale gritando «¡Era falta!».