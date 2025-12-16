El 'excepcional' Harry Kane es señalado por una leyenda del Bayern Múnich para superar el récord de goles en la Bundesliga de Robert Lewandowski

La leyenda del Bayern Mario Basler cree que Kane puede eclipsar los logros de su compañero No.9, diciendo a Absolut Fussball: “Creo que Harry Kane es un tipo de jugador diferente. Lewandowski no era el tipo de jugador que trabajaba tan duro defensivamente. Harry Kane hace eso.

“Kane a veces se despliega como respaldo de Nicolas Jackson cuando entra como suplente, y también frecuentemente opera en el centro del campo, ganando el balón y distribuyéndolo. Creo que tiene la oportunidad de romper el récord de goles esta temporada. Para mí, es un delantero excepcional y el jugador del año.”

Lewandowski registró sus 41 goles en solo 29 partidos, habiéndose perdido las jornadas 27 a 30 por una lesión. Anteriormente dijo de su notable logro, al romper un récord mantenido por el legendario ganador de la Copa del Mundo Gerd Muller: “Me dije a mí mismo que marqué 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa es la cifra que tenía en mente.

“Había roto el récord jugando 29 partidos. Quiero ser honesto y decir que aprecio este récord aún más. Estoy orgulloso de ello. 41 goles en 29 juegos. Lo vi más en ese contexto y no en si se rompería el récord o no.”