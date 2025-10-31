El exastro del Barcelona y Chelsea Pedro Rodríguez confirma que dejará la Lazio, pero el veterano delantero insinúa que aún no se retirará

Pedro ascendió a través de las filas del sistema juvenil del Barcelona, representando a los equipos C y B antes de debutar con el primer equipo bajo Frank Rijkaard en enero de 2008, entrando como sustituto de Samuel Eto'o. Pedro se convirtió en un habitual del Barcelona bajo Pep Guardiola desde la temporada 2009-10 y disfrutó de un periodo altamente exitoso en el club, jugando junto a leyendas como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets.

Con los gigantes catalanes, Pedro ganó cinco títulos de La Liga, tres trofeos de la Copa del Rey y tres títulos de la Liga de Campeones antes de partir en 2015 para unirse al Chelsea. En Stamford Bridge, jugó un papel crucial bajo Antonio Conte, ayudando al club a ganar el título de la Premier League 2016-17. Posteriormente añadió el trofeo de la Europa League 2018-19 a su colección bajo Maurizio Sarri antes de mudarse a la Roma en el verano de 2020.

Después de solo una temporada en la Roma, Pedro se reunió con Sarri al unirse a los rivales de la ciudad, Lazio, en 2021. En el ámbito internacional, Pedro fue parte de la generación dorada de España, ganando la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa 2012.