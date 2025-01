¡Pep Guardiola enfrenta lo impensable! El enorme daño que haría al Manchester City quedar fuera de las eliminatorias de la Champions League

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Los ganadores de 2023 necesitan vencer al Paris-Saint Germain para evitar una salida temprana de Europa, lo que sería vergonzoso y costoso.

Paris Saint-Germain vs Manchester City es exactamente el tipo de encuentro que los directivos de la UEFA tenían en mente cuando reformaron el formato de la Champions League, aunque la programación del partido, en la séptima jornada de ocho en la Fase de Liga, no fue exactamente ideal. Se esperaba que los campeones de Francia e Inglaterra - que se enfrentaron en las semifinales hace cuatro temporadas - estuvieran ya clasificados, asegurando su lugar en los play-offs, si no ya en los octavos de final, y preparados para alinear equipos titulares rotativos.

Pero el partido ahora es cualquier cosa menos un trámite como muchos habían previsto y se perfila como un duelo de vida o muerte para ambos equipos en el Parque de los Príncipes, mientras estos dos gigantes luchan por evitar una humillante salida temprana de Europa. Los críticos del nuevo formato afirmaron que se había diseñado para facilitar que los clubes más grandes se clasificaran, ya que todo lo que tenían que hacer era terminar entre los 24 primeros de 36 equipos, y sin embargo, la nueva competición se ha convertido en una verdadera prueba para PSG y City, que se encuentran en las posiciones 26 y 24, respectivamente, en la clasificación.

El PSG está en camino de la más vergonzosa de todas sus salidas de la Liga de Campeones - lo cual es mucho decir - mientras que el City está viviendo peligrosamente, y una derrota en París los pondría al borde de la mayor humillación europea del club desde que se clasificaron por primera vez para la Liga de Campeones en 2011. El City finalmente ganó el santo grial del continente en 2023 después de una búsqueda de una década, pero tienen que recuperarse mucho en comparación con sus rivales en términos de éxitos generales, por lo que una salida temprana sería catastrófica para ellos, así como para el tres veces ganador Pep Guardiola.

GOAL, entonces, evalúa el costo de que el City potencialmente no esté a la altura mientras se preparan para el juego del miércoles que deben ganar...