El complicado triángulo amoroso de Enzo Fernández que involucra a Wanda Nara toma un nuevo giro mientras que la exesposa de Mauro Icardi niega furiosamente la aventura

Se informó en octubre que la modelo y presentadora de televisión Nara había enviado un mensaje coqueto al ganador de la Copa del Mundo, Fernández. Dicho contacto se habría producido a pesar de que el joven de 24 años está en una relación con su amor de la infancia, Cervantes.

El asunto se complicó aún más por el hecho de que la pareja de Fernández está participando en la versión argentina de Celebrity MasterChef, un programa presentado por Nara. Cervantes tendrá que interactuar con Nara a lo largo de esa producción.

Dichos encuentros tendrán lugar después de que Nara supuestamente le dijo a Fernández tras verlo en su natal Sudamérica: "Te acabo de ver en el barrio, escríbeme si quieres." Se afirmó que la estrella del Chelsea le hizo saber a Cervantes del mensaje.