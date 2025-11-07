El complicado triángulo amoroso de Enzo Fernández que involucra a Wanda Nara toma un nuevo giro mientras que la exesposa de Mauro Icardi niega furiosamente la aventura
Momentos incómodos en TV: Nara interactuando con la pareja de Fernández
Se informó en octubre que la modelo y presentadora de televisión Nara había enviado un mensaje coqueto al ganador de la Copa del Mundo, Fernández. Dicho contacto se habría producido a pesar de que el joven de 24 años está en una relación con su amor de la infancia, Cervantes.
El asunto se complicó aún más por el hecho de que la pareja de Fernández está participando en la versión argentina de Celebrity MasterChef, un programa presentado por Nara. Cervantes tendrá que interactuar con Nara a lo largo de esa producción.
Dichos encuentros tendrán lugar después de que Nara supuestamente le dijo a Fernández tras verlo en su natal Sudamérica: "Te acabo de ver en el barrio, escríbeme si quieres." Se afirmó que la estrella del Chelsea le hizo saber a Cervantes del mensaje.
Nara reacciona a la especulación 'sin sentido'
Según medios locales en Argentina, Cervantes ahora está "incómoda" ante la idea de que Fernández se cruce con Nara. Ella estuvo anteriormente casada con el exinternacional argentino Maxi López, antes de emparejarse con el exdelantero del Inter, Icardi. Su relación, a menudo tensa, llegó a su fin al divorciarse en 2024.
Nara ha estado saliendo desde entonces con el músico L-Gante y ha sido vinculada sentimentalmente con el defensa del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Ha vuelto a su tierra natal para presentar la última serie de Celebrity MasterChef.
Ella ha negado rotundamente estar buscando cualquier tipo de vínculo romántico con Fernández. Se informa que ha dicho sobre rumores que carecen de fundamento, dirigiéndose directamente a Cervantes: "Aprovecho esta oportunidad para aclarar las tonterías que están diciendo sobre mí y tu esposo; es falso." Continuó diciendo al ofrecer consejos sobre cómo manejar la vida en el ojo público: "Historias inventadas. Bienvenida a la fama. Así es."
La respuesta de Cervantes a los informes del mensaje de Nara
Cervantes ha estado en el deporte profesional y la cultura de las celebridades el tiempo suficiente para saber cómo funciona el juego. Anteriormente ha dicho, insistiendo en que no hay problemas entre ella y Nara: “Siempre van a agitar eso, pero ¿qué sé yo? Principalmente lo crean las personas, porque no tengo problema con ella. Nunca me ha hecho nada.”
Respondió a los informes iniciales de un mensaje enviado por Nara a Fernández diciendo, cuando le preguntaron si estaba al tanto del chisme: "Sí, lo vi. No, hasta donde yo sé, no he visto ningún mensaje. No, no, Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de eso."
Continuó diciendo: "Lo vi el otro día. Le estaba diciendo al chico, mi familia me envió los clips, porque no veo televisión en casa. No, no voy a molestar a Enzo con algo así. Ni siquiera le pregunté."
- AFP
Premier League y Mundial 2026: El enfoque de Fernandez
Fernandez está enfocado en sus compromisos profesionales por ahora, habiendo ayudado al Chelsea a ganar la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Se ha convertido en un líder en Stamford Bridge, usando el brazalete en ocasiones cuando Reece James está ausente, y tiene cuatro goles a su nombre esta temporada.
El exestrella de la Premier League Micah Richards ha hablado de Fernandez justificando la fe que los Blues han puesto en él, con una transferencia de mucho dinero desde el Benfica completada en enero de 2023: "Me encanta [Moises] Caicedo, me encanta Enzo. Enzo ha cambiado su juego completamente. Era un pivote, pero ahora avanza en cada oportunidad, tira penales.
"Es uno de los más, no quiero decir mejorados porque aún se compró por £100m. Pero en términos de ser capaz de adaptarse de una posición a otra, la forma en que lidera a su equipo, es un centrocampista top, realmente un centrocampista top."
Chelsea volverá a la acción de la Premier League contra los Wolves el sábado, antes de que Argentina tenga una fecha amistosa con Angola el 14 de noviembre, con la Albiceleste, que aún tiene a Lionel Messi a su disposición por ahora, habiendo asegurado ya la clasificación para la Copa Mundial 2026.