El Barcelona decide que Harry Kane es el 'reemplazo ideal' para Robert Lewandowski y podría activar la cláusula de rescisión de £57 millones de la estrella del Bayern Munich
Kane en la lista de deseos del Barça
Se espera que el Barcelona invierta en un nuevo número 9 el próximo verano para reemplazar a Lewandowski y han puesto a Kane en la parte superior de su lista de deseos, según The Guardian. El capitán de Inglaterra ha disfrutado de un tiempo prolífico en el Bayern desde que se mudó del Tottenham en 2023 y ganó su primer trofeo importante la temporada pasada al llevar a los gigantes bávaros al título de la Bundesliga. Kane cumplió 32 años en julio pasado, pero ha marcado unos increíbles 108 goles en 113 apariciones para el Bayern, lo que lo convierte en uno de los delanteros más letales de Europa. El capitán de Inglaterra tiene una cláusula de salida en su contrato en el Allianz Arena, y se cree que el Barça podría estar preparándose para activarla y traerlo al Camp Nou.
Barcelona busca reemplazos para Lewandowski
Kane no es el único jugador que está siendo vinculado con un movimiento a Barcelona para reemplazar a Lewandowski. Se piensa que el astro del Atlético de Madrid, Julian Alvarez, también es un objetivo, mientras que se dice que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, está "obsesionado" con tratar de traer a Erling Haaland al club. Más recientemente, también se ha mencionado a Etta Eyong como una opción de bajo costo, debido a los continuos problemas financieros del Barça.
Mientras tanto, Lewandowski, ahora con 37 años, ha hablado sobre su futuro mientras está en servicio internacional con Polonia e insiste en que aún no ha decidido su próximo movimiento. Dijo a los reporteros: "Todavía no sé la respuesta. Por eso no tengo prisa, estoy en paz conmigo mismo. Y eso es lo más importante. Incluso si, por ejemplo, el club me contactara ahora, todavía no respondería a esa pregunta. Porque también tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y, por el momento, no espero nada más".
Lewandowski ha tenido que aceptar un papel reducido en Barcelona en la temporada 2025-26, debido a una lesión y con Ferran Torres ganando protagonismo, pero sigue siendo el máximo goleador del equipo actualmente. El veterano delantero tiene siete goles en nueve encuentros de La Liga, lo que también significa que solo Kylian Mbappe ha marcado más veces que Lewandowski en la máxima categoría de España en 2025-26.
¿Qué ha dicho Kane sobre su futuro?
Queda por ver si Kane podría ser tentado por Barcelona, pero seguramente será muy consciente de que su compañero del equipo inglés, Marcus Rashford, ha estado publicando algunas estadísticas impresionantes desde que se unió al club en calidad de préstamo desde el Manchester United. Rashford ha recibido mucha alabanza después de contribuir con seis asistencias y dos goles en su debut en la campaña de La Liga y de aprovechar al máximo sus oportunidades en el primer equipo mientras Raphinha está lesionado.
Mientras tanto, Kane ha hablado sobre su futuro esta temporada, diciendo que está feliz en el Bayern y está dispuesto a discutir un nuevo contrato. Él dijo: "Podemos hablar de eso, sin duda. Me quedan casi dos años. No es como si estuviera en el último año de mi contrato y alguien estuviera en pánico. Estoy bien. El club está bien. Creo que están contentos conmigo, y yo estoy contento con ellos. Esas discusiones pueden llevarse a cabo."
¿Qué sigue para Kane y el Barça?
Los problemas financieros continuos de Barcelona afectarán cualquier plan de transferencia y queda por ver si el club puede permitirse activar la cláusula de liberación de Kane y añadirlo al equipo a tiempo para la próxima temporada. La prioridad de Lewandowski se cree que es quedarse en Barcelona, ya que no le tienta un lucrativo traspaso a la Saudi Pro League, y bien puede esperar conseguir un nuevo contrato si puede seguir entregando goles y títulos para los gigantes catalanes. Barcelona también tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de Rashford. El contrato del delantero en Barcelona incluye una opción de compra, pero el club ya ha descartado activarla en enero y todavía no hay garantía de que su cesión se haga permanente.
