El Barcelona conoce el alcance de la lesión "grave" de Pedri, con el centrocampista que se perderá el partido contra el Chelsea en la Champions League

Según Mundo Deportivo, Pedri ha sufrido un desgarro en el bíceps femoral distal de su muslo izquierdo, una grave lesión de isquiotibiales que lo mantendrá fuera de juego durante alrededor de un mes. El jugador de 22 años, visiblemente exhausto en las últimas etapas de la derrota en El Clásico contra el Real Madrid, fue expulsado tarde en el partido y posteriormente diagnosticado con la distensión tras las evaluaciones médicas.

Un comunicado oficial del club decía: "El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo bíceps femoral distal de su muslo izquierdo. La recuperación del jugador dictará su regreso a la acción". El español se perderá más de un mes de acción, lo que lo descarta de partidos clave contra Elche, Club Brugge, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Chelsea y, muy probablemente, Atlético de Madrid.

La ausencia de Pedri agrava el creciente dolor de cabeza de Flick. El centrocampista ha sido el motor del centro del campo del Barcelona, comenzando los 13 encuentros competitivos de esta temporada y acumulando más minutos que cualquier otro jugador en el equipo. Su combinación de visión, equilibrio y pases precisos ha sido central en el juego basado en el control del Barcelona. Pero esa carga de trabajo ahora parece haber pasado factura. Sin embargo, el receso por la lesión podría ser una bendición para Pedri, ya que puede centrarse en su recuperación después de jugar 41 partidos consecutivos para Flick.