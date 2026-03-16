Poco antes de dejar el Borussia Dortmund tras seis años en el club, Mike Tullberg no se granjeó precisamente amigos. Por aquel entonces, el equipo sub-23 del BVB, recién descendido de la 3.ª división, llevaba cuatro jornadas disputadas en la Regionalliga West. El equipo de Tullberg solo había sumado cinco puntos y tenía la segunda peor defensa de la liga.
Traducido por
¡El ascenso ya se ha esfumado! En el BVB, una nueva visión está llegando a sus límites
Los responsables del centro de formación de jóvenes del Westfalen habían evitado hasta entonces por todos los medios fijar como objetivo el ascenso inmediato. Sin embargo, de sus frases, en su mayoría ambiguas, se desprendía fácilmente que eso era precisamente lo que se pretendía. ¿Qué otra cosa podría ser? Un club como el BVB debe ofrecer a sus jóvenes talentos la liga más alta posible como paso intermedio hacia el fútbol profesional.
Sin embargo, Tullberg habló de repente, en esta fase tan temprana de la temporada, de un «año de transición». Rápidamente se le habían hecho evidentes las carencias de su equipo recién formado. Con su habitual franqueza, el danés dijo: «No sé si lo que exigimos es pedir demasiado. La diferencia entre la 3.ª división, sin posesión del balón y con balones largos, y la Liga Regional es que ahora controlamos el balón y el rival solo espera a que cometamos errores. Ahora los chicos tienen que jugar al fútbol. Eso es lo que espera el entrenador. Se ve claramente que a alguno que otro no le sale bien».
Menos de tres semanas después, Tullberg ya era historia en el BVB. Llevaba tiempo aspirando a algo más y se marchó a su país natal, al FC Midtjylland. Tener que cambiar de entrenador tan pronto en medio de la reestructuración, sumado al mal comienzo en la nueva liga, fue todo menos un buen inicio para el equipo sub-23. Aunque el cargo lo asumió Daniel Ríos, el segundo entrenador de Tullberg, un viejo conocido del equipo.
- IMAGO / Patrick Ahlborn
El segundo equipo del Dortmund, lejos del ascenso
Han pasado casi siete meses desde el anuncio de Tullberg, y se han disputado 26 jornadas en la Liga Regional. A falta de diez partidos por disputar para el Dortmund, se puede afirmar sin lugar a dudas que Tullberg tenía razón en sus declaraciones y que su diagnóstico de los problemas sigue siendo acertado hoy en día.
El segundo equipo del Dortmund ocupa un lugar secundario en la lucha por el ascenso —solo el líder de la tabla se clasifica para la 3.ª Liga—. En cuarta posición, la distancia con respecto al líder indiscutible, el Fortuna de Colonia, ha aumentado hasta los 15 puntos. Y no solo porque el equipo sub-23 tampoco haya arrancado en el nuevo año y solo haya sumado dos victorias en seis encuentros.
Aunque el equipo cuenta con 55 goles y es el segundo mejor ataque de los 18 equipos, solo once victorias en 24 partidos y apenas tres encuentros sin encajar goles son, para un equipo recién descendido de la 3.ª Liga, simplemente un resultado muy pobre. En 2026, el Dortmund no ganó ni ante el Wuppertal, decimosexto en la tabla, ni contra sus rivales directos de Oberhausen y Gütersloh.
- IMAGO / Funke Foto Services
Nadie en el BVB quiere mencionar la palabra «ascenso»
La constancia es, hasta ahora, una palabra desconocida para los amateurs. Solo han tenido un periodo estable a principios de otoño, cuando lograron cuatro victorias en seis partidos. Los de Dortmund tienen grandes dificultades para superar con su juego a la gran cantidad de rivales que se plantean muy a la defensiva. Como suele ocurrir con los profesionales de Niko Kovac, aquí también falta creatividad para crear huecos en las defensas muy retrasadas.
«El objetivo fundamental sigue siendo el mismo», declaró el director de la NLZ, Paul Schaffran, en invierno al diario Ruhr Nachrichten, cuando el BVB se encontraba a solo cinco puntos del Colonia. Por supuesto, una vez más, sin mencionar la palabra «ascenso»: «No descarto que podamos cerrar esta brecha en la segunda vuelta».
Que esto no se haya conseguido se debe también a una auténtica sangría que el equipo tuvo que soportar en el pasado mercado de fichajes. Con Ben Hüning se perdió al jefe de la defensa, que se marchó al Rot-Weiss Essen, mientras que el Fortuna Düsseldorf se hizo con el pivote ofensivo Jordi Paulina. Además, otros tres jugadores abandonaron el club y llegaron tres nuevos.
- Getty Images Sport
El nuevo lema en las categorías inferiores del BVB: la formación por encima de los resultados
«Esto siempre formará parte del ADN de este equipo», dejó claro Schaffran. «Cuando se marchan jugadores consolidados y piezas clave, se abre un hueco, y precisamente ahí está la oportunidad para que los siguientes den un paso adelante y asuman esa responsabilidad». Puede que eso sea cierto en teoría, pero la realidad y la práctica en el BVB son muy diferentes. El club ya se habrá preparado desde hace tiempo para afrontar otro año en la Regionalliga.
«Crear una plataforma de desarrollo con una clara conexión con los profesionales», dijo el director deportivo Sebastian Kehl en diciembre de 2023 sobre la nueva visión de las categorías inferiores del Dortmund. Impulsado por el director de la cantera, Thomas Broich, el lema debe ser ahora: desarrollo en lugar de resultados.
Pero aquí, al fijarse en el segundo equipo, el gato se muerde la cola. La conexión prevista con la máxima categoría resulta mucho más difícil cuando la diferencia es de tres ligas en lugar de solo dos.
- IMAGO / Thomas Bielefeld
El segundo equipo sigue siendo el talón de Aquiles del BVB
Por supuesto, por otro lado, para los jóvenes talentos de entre 17 y 19 años tampoco carece de sentido acumular mucha experiencia de juego en la 4.ª división. Sin embargo, la mejor etapa intermedia hacia la categoría superior es, sin duda, la 3.ª división. Además, supone una garantía mayor y ofrece mejores perspectivas para los talentos que ascienden desde las categorías inferiores o que se van a fichar.
Por eso, el BVB debe plantearse seriamente, a la luz de la experiencia adquirida, cómo quiere seguir gestionando el caso del equipo más problemático del club. No solo el rendimiento del sub-23 fue irregular, sino también la plantilla.
Por muy acertado que fuera incorporar prematuramente a la primera plantilla a talentos de primer nivel como Mathis Albert, Samuele Inacio o —por lesión— Luca Reggiani, la cohesión dentro del equipo filial se resintió en gran medida. Debido a la variabilidad de la plantilla, el equipo nunca logró consolidarse ni desarrollar esquemas tácticos que le permitieran generar el dominio necesario para respaldar sus ambiciones tácitas.
«Eso no se consigue en unas pocas semanas, sobre todo si no se puede entrenar con un grupo numeroso», ya había temido Tullberg en agosto. Para el próximo reinicio el verano que viene, los responsables deberían haber definido una estrategia para hacer frente a este problema y sacar al equipo sub-23 del estancamiento actual.
El BVB II, solo cuarto: los seis primeros de la clasificación de la Regionalliga Oeste
Puesto Equipo Partidos Victorias Empates Derrotas Goles Puntos 1 Fortuna Colonia 25 16 8 1 57:19 56 2 Rot-Weiß Oberhausen 25 14 6 5 43:28 48 3 FC Schalke 04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 Borussia Dortmund II (A) 24 11 8 5 55:37 41 5 Bor. Mönchengladbach II 25 12 5 8 43:36 41 6 FC Gütersloh 25 11 8 6 35:28 41
Preguntas frecuentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".