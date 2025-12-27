El Arsenal es el destino preferido de Antoine Semenyo, pero los Gunners parecen perderse al delantero tras la consulta de verano

Los pesos pesados de la Premier League, Liverpool, fueron los supuestos favoritos para fichar a Semenyo a principios de año, ya que buscaban reforzar aún más su línea delantera. Los Reds invirtieron fuertemente en ataque durante el verano, fichando a Alexander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz de Newcastle, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen, respectivamente.

Se esperaba que Liverpool acelerara su interés en Semenyo tras la fractura de tobillo de Isak en la victoria 2-1 sobre Tottenham el pasado fin de semana. Sin embargo, los campeones defensores optaron por no moverse para fichar a la estrella de los Cherries.

Chelsea estuvo brevemente en la carrera por fichar a Semenyo, mientras que Tottenham, que fue vinculado con el jugador de 25 años durante el verano, fue rechazado desde el principio por el internacional ghanés. El Manchester United también había esperado fichar al delantero, pero es el Manchester City el que ahora se espera que gane la carrera para fichar a Semenyo en enero.

City está listo para activar la cláusula de rescisión de £65 millones en el contrato que Semenyo firmó a principios de año, aunque los Cityzens necesitan activar dicha cláusula antes del 10 de enero para darle a Bournemouth tiempo suficiente para encontrar un reemplazo.