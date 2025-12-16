El agresor del desfile de Liverpool, Paul Doyle, ha sido condenado a 21 años y seis meses de prisión por atropellar a los aficionados con su coche
Lo que dijo el juez en el caso del agresor del desfile de Liverpool
Ahora se le ha impuesto una sentencia de prisión. Se dice que Doyle actuó "en un arrebato" ya que "la ira se había apoderado completamente de él". Está acusado de usar su coche como un “arma” y de poner en peligro vidas innecesariamente.
El juez Andrew Menary KC dijo antes de dictar su veredicto: “Su conducción hacia la ciudad fue rutinariamente peligrosa... desde el principio su conducción fue agresiva y peligrosa. Entre las 5:59 y las 6:01 pm usó su vehículo como un arma. Las imágenes son verdaderamente impactantes. Se le ve acelerando deliberadamente... pasó por encima de extremidades... aplastó coches de bebé… Varios testigos, incluidos los agentes de policía en servicio, dijeron que continuó acelerando."
- Getty Images Sport
El juez elogia los esfuerzos del hombre que ayudó a detener el coche
El juez Menary añadió: “Tus acciones causaron horror y devastación a una escala nunca antes vista en estos tribunales. No aceptaste responsabilidad por tus acciones, ni reconociste el riesgo obvio que creaste o el daño que causaste. En su lugar, intentaste minimizar la culpa.”
Continuó diciendo: “Para entender adecuadamente este caso es importante reconocer que las ofensas no fueron de imprudencia momentánea… La verdad fue... que perdiste el temperamento en un arranque de ira, decidido a abrirte paso entre la multitud sin importar las consecuencias. Al declarar culpable admites que tenías la intención de causar daño grave a ese fin, incluso a niños.”
El juez Menary elogió los esfuerzos de Daniel Barr, quien ayudó a detener el coche de Doyle y evitó cualquier amenaza adicional. Dijo: “Sus acciones impidieron más lesiones y bien pudieron haber salvado vidas.”
Lo que dijo la defensa de Doyle
Continuó diciendo sobre el comportamiento de Doyle el día en cuestión: "Tomaste la decisión consciente de conducir más allá de los conos y hacia el corazón de la multitud. En tan solo dos minutos utilizaste tu vehículo de manera que lo convertiste en un arma... conduciendo deliberadamente hacia y sobre más de 100 peatones. Las imágenes son verdaderamente impactantes. Es difícil, si no imposible, transmitir solo con palabras las escenas de devastación que causaste. Muestra cómo acelerabas deliberadamente hacia grupos de aficionados, una y otra vez.”
El abogado defensor, el Sr. Csoka, dijo que a su cliente le tomó varios meses “reconocer mentalmente lo que hizo”.
Agregó: “Está horrorizado por su propia conducta, el efecto en espiral de su conducta fue completamente inesperado para él y completamente inesperado para todos aquellos que lo conocen bien. Ha habido un período de negación... claramente ha habido una evasión de la realidad y eso es un fenómeno bien reconocido cuando un individuo se ve involucrado en un evento inesperado como este, incluso cuando fue su responsabilidad.
“El acusado no fue capaz de reconciliar inmediatamente al hombre que ha sido durante los últimos 30 años con la forma en que se comportó el 26 de mayo, de la misma manera que nadie que lo conoce bien podría creerlo, él tampoco pudo hacerlo durante algún tiempo.”
- Getty Images Sport
Condenas anteriores no tenidas en cuenta
Mientras reconocía ese remordimiento, el juez Menary declaró que el relato de Doyle sobre actuar en un estado de pánico era "demostrablemente falso".
Dijo: “La posición debe ser expresada claramente: La multitud no causó este incidente, ellos reaccionaron a él, enfrentándose a un vehículo que estaba siendo conducido directamente hacia ellos, retrocediendo y golpeando a múltiples personas. No tenían idea de quién eras, por qué estabas conduciendo de esa manera y si esto era un ataque de una naturaleza aún más seria.
"El caos que se desarrolló fue causado únicamente por tu conducción y cualquier intento de situar la responsabilidad en el público o en los aficionados del Liverpool presentes es completamente infundado e injusto.”
Se reveló en el tribunal que el Sr. Doyle tiene convicciones militares y civiles en su historial. Esos delitos no se tomaron en cuenta al dictar su última sentencia, ya que Doyle se había mantenido del lado correcto de la ley durante 30 años antes de causar caos en el centro de la ciudad de Liverpool.