¡Un solo tiro basta! Dua Lipa luce la camiseta de Lionel Messi y vibra con el Superclásico Boca-River

La aventura argentina de Dua Lipa formó parte de su gira mundial Radical Optimism, que ya ha conquistado al público en Europa y América. Su asistencia al Superclásico se produjo solo días después de haber ofrecido dos conciertos con entradas agotadas en el estadio de River Plate, una coincidencia que refleja la magnitud cultural de la histórica rivalidad. A pesar de actuar en el terreno local de River, la cantante mostró respeto hacia ambos clubes, equilibrando sus lealtades con encanto y diplomacia.

No era la primera vez que Lipa demostraba su pasión por el fútbol. A lo largo de los años, ha sido vinculada tanto al Arsenal como al Liverpool, dos de los clubes más históricos de Inglaterra. Famosamente actuó antes de la final de la Champions League 2018 en Kiev, que contó con la participación del Liverpool, y se describió a sí misma como una “aficionada honoraria del Liverpool”, aunque admitió que la lealtad de su padre y hermano al Arsenal complicaba la situación en casa.

Su entusiasmo genuino por el deporte le ha otorgado credibilidad entre los aficionados de todo el mundo, que valoran su pasión sin verla como oportunista. Ya sea asistiendo a una final de Champions o a un clásico argentino, Dua Lipa siempre abraza la ocasión con autenticidad.