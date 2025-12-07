Getty Images Sport
Donald Trump elogia a Cristiano Ronaldo tras su visita a la Casa Blanca
Trump y Ronaldo: una amistad de admiración mutua
Trump y Ronaldo han cultivado una relación pública cálida y de mutua admiración, que comenzó cuando la estrella portuguesa expresó su deseo de conocer al presidente, calificándolo como uno de los “tipos que pueden ayudar a cambiar el mundo”. Ese deseo se hizo realidad el mes pasado, cuando Ronaldo, como parte de una delegación saudí, asistió a una cena en la Casa Blanca y mantuvo un encuentro privado con Trump. Durante la visita, el presidente elogió a Ronaldo: “Es un tipo extraordinario, no solo como atleta, sino también como persona”.
Trump incluso bromeó diciendo que la reunión le ganó mayor respeto por parte de su hijo Barron, un gran fanático de Ronaldo: “Mi hijo es un gran admirador de Ronaldo. Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora me respeta un poco más solo por presentárselo. Solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Realmente es un honor”.
La interacción fue muy positiva; la Casa Blanca incluso subtituló imágenes de ambos como “Dos GOATs”. Trump también le entregó a Ronaldo una llave de oro de la Casa Blanca, un honor reservado para invitados especiales. Ahora, además, hay novedades sobre una reciente llamada telefónica entre ambos.
Trump: 'No hay nada mejor'
Trump publicó en Truth Social: "Cristiano Ronaldo, el GRAN jugador de fútbol (¡soccer!), me llamó para agradecer su visita a la Casa Blanca y la Oficina Oval. Qué tipo tan increíble, no solo como atleta, sino también como persona. ¡¡¡No hay nadie mejor!!!"
Ronaldo hace oídos sordos a las críticas
La superestrella de 40 años fue cuestionada por asistir a la cena en la Casa Blanca, pero sus hermanas, Elma y Katia Aveiro, salieron en su defensa.
En Instagram, Elma escribió: "¿Todavía no se han dado cuenta estos payasos de que no le importa un carajo sus opiniones? Esto no es para los que lo desean, es para los que pueden manejarlo. No tienen nada más que decir, maldita sea."
Katia, por su parte, publicó un video diciendo: "Todo lo que se necesitó fue trabajo, algo de lo que muchos críticos solo han oído hablar. Una visita a la Casa Blanca, y eso es todo, una explosión nuclear emocional. Hipócritas. Es como si Cristiano hubiera anunciado el fin del mundo."
Todos los caminos conducen al Mundial
El veterano delantero está teniendo una temporada sobresaliente en Al-Nassr, con 10 goles en nueve partidos, manteniendo su notable consistencia. Su próximo compromiso es un amistoso contra Al Wahda FC el 10 de diciembre.
CR7 confirmó que el Mundial será su último gran torneo con Portugal, dejando abierta la posibilidad de otro encuentro con Trump en la final del torneo.
Hablando el mes pasado, Ronaldo dijo: "Si me preguntas, 'Cristiano, ¿es un sueño ganar el Mundial?' No, no es un sueño. Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol. Lo importante es disfrutar el momento."
