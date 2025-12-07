Donald Trump elogia a Cristiano Ronaldo tras su visita a la Casa Blanca

Trump y Ronaldo han cultivado una relación pública cálida y de mutua admiración, que comenzó cuando la estrella portuguesa expresó su deseo de conocer al presidente, calificándolo como uno de los “tipos que pueden ayudar a cambiar el mundo”. Ese deseo se hizo realidad el mes pasado, cuando Ronaldo, como parte de una delegación saudí, asistió a una cena en la Casa Blanca y mantuvo un encuentro privado con Trump. Durante la visita, el presidente elogió a Ronaldo: “Es un tipo extraordinario, no solo como atleta, sino también como persona”.

Trump incluso bromeó diciendo que la reunión le ganó mayor respeto por parte de su hijo Barron, un gran fanático de Ronaldo: “Mi hijo es un gran admirador de Ronaldo. Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora me respeta un poco más solo por presentárselo. Solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Realmente es un honor”.

La interacción fue muy positiva; la Casa Blanca incluso subtituló imágenes de ambos como “Dos GOATs”. Trump también le entregó a Ronaldo una llave de oro de la Casa Blanca, un honor reservado para invitados especiales. Ahora, además, hay novedades sobre una reciente llamada telefónica entre ambos.